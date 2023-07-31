劍擊世錦賽「握手門」風波　烏克蘭要求禠奪俄劍手中立運動員資格

世界劍擊錦標賽中烏克蘭代表卡蘭（Olga Kharlan）拒絕與俄羅斯劍手施美露娃（Anna Smirnova）握手的事件餘波未了，烏克蘭劍擊總會發聲明，要求國際劍擊聯會取消施美露娃的中立運動員身份，並禁止她參與所有國際劍聯的比賽。



上周的女子佩劍個人賽首圈，因為卡蘭拒絕握手，施美露娃賽後一直留在劍道上。（Twitter）

烏克蘭劍擊總會上周六（29日）在社交網站發聲明表示，已向國際劍聯要求撤銷俄羅斯劍手施美露娃的中立運動員身份，並禁止她參加國際劍聯的比賽。

烏克蘭劍總的解釋：「從施美露娃Instagram上見到，她用文字及非文字公開表達對俄羅斯軍隊的支持。俄羅斯軍隊侵略烏克蘭，這表明她絕非一名中立的運動員，而且她從來也不是（中立）。」

有網民轉載疑似施美露娃Instagram上的照片，但她的社交網站現已變成私人帳號。（Twitter）

「這並不是首次有中立運動員『行為違背奧林匹克維持和平的使命，公開並積極支持俄羅斯軍隊的士兵在烏克蘭土地上犯下種族滅絕的罪行』（在2023年6月14，烏克蘭劍總向國際劍聯投訴另一位俄羅斯劍手Valeria Kobzeva並提供了相關證據，該劍手最後被撤銷中立身份）。我堅持要求國際劍聯執行委員會重新檢視中立身分的程序，令這項程序更有效及透明。」

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卡蘭因拒絕握手而被罰黑牌，但之後獲准參加團體賽。（路透社）

在上周的世界劍擊錦標賽的女子個人佩劍首圈，烏克蘭的卡蘭以15：7擊敗施美露娃，賽後她不願與俄國劍手握手，打算以拍劍代替，但施美露娃堅持要求握手。施美露娃在劍道上逗留超過半小時，卡蘭則因為沒有握手，違反賽例而獲黑牌，被取消參賽資格。

烏克蘭劍后拒絕跟俄羅斯敗將握手連環圖：

根據賽例，若劍手獲黑牌的話，將停賽60日，不能參與任何賽事，劍擊賽季在世錦賽後放暑假，似乎問題不大，但失去世錦的積分，對卡蘭爭奪巴黎奧運資格必然有影響。後來，國際奧委會主席、退役劍擊運動員巴赫（Thomas Bach）向卡蘭發公開信，表示理解她的處境，願意為她增加名額，邀請她參加明年的巴黎奧運。國際劍聯其後亦准許卡蘭參加團體賽，烏克蘭女佩在世錦賽團體賽得第4名。