adidas開倉｜運動鞋跑鞋拖鞋低至35折　運動衫褲連童裝都有特價

adidas運動鞋及運動衫褲開倉，由8月1日（周二）至8月10日（下周四）一連10日舉行。這次adidas聯乘OnTheList開倉，有超過10款跑鞋及運 動鞋大特價，低至35折，其中Grand Court Base減到250元。運動鞋以外，多款運動上衣、外套、緊身褲皆以150元特價發售，另外今次開倉還有adidas的童裝衫及運動鞋。



【按圖看開倉adidas鞋款】

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【按圖看開倉adidas運動服飾】

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【按圖看開倉adidas童裝】

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開倉日期：

8 月 1 至 10 日

每日開放時間：

8月1日 | 12:00-20:00

8月2日 | 08:00-20:00

8月3至6日 | 10:00-20:00

8月7至8 | 08:00-20:00

8月9至10 | 10:00-20:00

開倉地址：

鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓OnTheList

如何前往：

方法1：從港鐵鰂魚涌站A出口，橫過英皇道，沿糖廠街不斷行，至馬路盡頭繼續直行，經過太古坊1座後，橫過華蘭路，便是濠豐大廈。入到濠豐大廈，搭扶手電梯上1樓，便會見到排隊入場的人龍。若不見人龍，可以直接乘搭電梯上4樓。

方法2：從港鐵鰂魚涌站A出口，沿英皇道往華信花園方向行，上扶手電梯，利用天橋橫過英皇道，到德宏大廈直行，過去多盛大廈，接天橋往林肯大廈，再去太古坊一座，以天橋接天橋的方式抵達濠豐大廈1樓的電梯大堂。若果大堂沒有人龍，可以直接乘搭電梯上4樓。

入場前必要準備：

是次開倉只招待OnTheList的會員，入場前必先在網上免費登記成會員，準備好會員條碼。在入場以及付款時，入場人士都需要出示條碼。申請OnTheList會員連結：https://www.onthelist.com/account/register

OnTheList又開倉了。（顏銘輝攝）

了解入場程序：

若果現場太多人，大家需要在濠豐大廈的電梯大堂按工作人員指示排隊，等候搭電梯上4樓。上到4樓，還需要排隊，入去開倉需要出示會員條碼。

揀好鞋後，就去排隊付款。離場前，會有工作人員檢查你所買的產品及單據。