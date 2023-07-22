跑鞋開倉攻略｜HOKA山鞋運動服劈價　做足準備買平貨｜附時間地址

HOKA跑鞋頻頻開倉劈價，即日起至7月24日又於銅鑼灣時代廣場大特賣。

這類開倉人流極旺，往往「手快有手慢冇」，跑友們想入手心水貨品甚至「執平貨」，記住這幾點攻略。



1. 擬定精準購物清單

開倉現場「人馬疊疊」，未必有空間讓你「慢慢行慢慢睇」，所以建議進場之前要先列好精準的購物清單，例如跑鞋型號、顏色、尺碼、貨品數量，甚至首選、次選，方便瞄準目標就能即時入手，免因「左諗右諗」浪費時間而錯失心頭好。

近半年經常有HOKA開倉，Speedgoat 5一減再減，大批跑友搶購。（資料圖片；顏銘輝攝）

2. 開倉前先確定尺碼

若到開倉現場才試尺碼，一來貨品未必足碼，二來現場人多路窄，想「試真啲」未必容易。不少跑友都會在開倉前先到正價商店試鞋碼，尤其不同牌子、不同型號，所需尺碼未必一樣。不過正價商店同樣「打開門做生意」，所以跑友就算真的想試碼，也最好盡量減少滋擾吧。

3. 買鞋睇清楚左腳配右腳

開倉場面混亂，尤其HOKA行山鞋或跑鞋，鞋盒內同邊腳的情況時有發生。所以在貨物出門前，跑友必須再三看清楚，鞋盒內是否左腳配右腳、兩隻鞋是否相同顏色、相同尺碼，以免花了錢卻得物無所用。

4. 托人購物必須指示清晰

未必人人有時間到開倉現場排隊，這時候真的「識人好過識字」。不過無論你是托人者還是受人所托，一律建議指示清晰，定明型號、顏色、尺碼，「有就買冇就唔買」，切忌到了現場才Whatsapp「冇呢隻色就買嗰隻色」或者「影張相睇吓」。

無論是自己買還是幫人買，貨物出門前，緊記檢查，尤其看清楚是否左腳配右腳。（資料圖片；顏銘輝攝）

5. 網上開倉廣告要認清

跑鞋開倉成為城中熱話，大家看到網上的減價開倉廣告時，就要小心了。早前有網站懷疑以跑鞋減價作為行騙手法，冒充正牌商戶，疑似騙取市民個人資料。所以大家想買平貨也要保持頭腦清醒，看清看楚，光顧正牌商戶最穩陣。

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開倉詳情

日期：即日起至2023年7月24日

時間：上午11時至晚上9時

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓時代廣場展銷集（Time Square Bazaar）



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