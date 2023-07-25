HOKA開倉｜跑鞋山鞋4折起劈價　買滿3對仲有得減　附網上開倉連結

撰文：威廉神
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HOKA跑鞋、越野跑鞋及行山鞋網上開倉，售價低至4折，由即日至7月30日發售。錯過了上月HOKA聯乘OnTheList實體開倉的朋友，買平HOKA的機會又來了，這次網上開倉有21款HOKA鞋，其中著名越野跑鞋Speedgoat 5延續上次的優惠，由原價1500元減到598元。OnTheList在社交網站宣傳開倉時亦提到「many many Speedgoat（有超多Speedgoat）」。

這次網上開倉仍有大量Speedgoat 5。（資料圖片）

這次網上開倉還有一個優惠，如果買滿3對或以上，全單即減30元。不過，每次落單最多買10對。落單後，預計發貨及運輸時間為14至28個工作天。

HOKA聯乘OnTheList網上開倉連結：bit.ly/44TKOcD

網上開倉共有23個鞋款，但兩款拖鞋相信在優先開倉已經售罄，另外21款行山鞋、越野跑鞋及跑鞋仍然有貨。在餘下21款鞋中，越野跑鞋Speedgoat 5佔了10款，女裝Speedgoat 5尚有兩款，其餘8款均為男裝，當中3塊為闊鞋頭版。Speedgoat 5的價錢與上月實體開倉一樣，以4折發售，由原價1500元減到598元。

【網上開倉鞋款（按圖放大）】

中筒行山鞋Kaha 2 GTX就以57折發售，由原價2280元減到1299元。比起上月的實體開倉減到1088元，Kaha 2 GTX在網上開倉的減幅就不如實體開倉。

OnTheList在社交網站宣傳時表示「many many Speedgoat（有超多Speedgoat）」。（Facebook）
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