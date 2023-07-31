女子世界盃︱日本23%控球4：0擊潰西班牙　轟美斯式金球首名出線

女子世界盃C組最後一輪分組賽，頭兩戰皆勝的日本與西班牙賽前已提早出線，今仗只屬名次之爭。西班牙即使全場控球率高達77%，「大和撫子」勝在反擊和射門質素，只得23％控球仍4：0大勝強敵，3戰全勝不失一球下，小組首名出線16強。



日本4：0大勝西班牙，在女子世界盃2023分組賽3戰全勝兼不失一球，昂然首名晉級16強。（Getty Images）

「弱化版」西班牙出事了

兩軍皆已提早出線下，西班牙基本上沿用上場4-3-3陣容，由連續兩屆奪得女子金球獎的佩迪雅絲（Alexia Putellas）領軍出戰，僅在左中堅位置作出調動。反而日本先收起中場主力、效力英超球隊曼城的長谷川唯、前鋒田中美南和藤野青葉，由林穂之香、宮澤日向和植木理子取代。

兩支冠軍熱門球隊頭兩輪表現皆具說服力，尤其日本無論組織、默契和戰術均十分出色，5：0大勝贊比亞、2：0擊敗哥斯達黎加；西班牙在「15人叛變事件」後，引入一班年輕球員，3：0輕取哥斯達黎加、同樣5：0大勝贊比亞，今仗面對實力相若的日本卻「出事」了。

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田中美南「美斯式」金球奠勝

踢法機動的日本，12分鐘便憑突擊得手，由宮澤日向先開紀錄，日本屢次反擊都十分高效，23分鐘由另一位今場出任正選前鋒的田中美南取得入球，完上半場前5分鐘宮澤日向再下一城，日本半場已領先到3：0。西班牙在「叛變事件」後失去一條為巴塞隆拿連續兩年贏得歐聯冠軍的中後場骨幹，佩迪雅絲、邦瑪迪兩大中場身手再好也無力挽。

下半場日本未因遙遙領前放軟手腳，先後換入長谷川唯、田中美南兩大主將，82分鐘日本再有反擊機會，田中美南前場右路引球推進，在禁區右路巧妙扣過對方守將後左腳勁射，皮球直飛「網仔」，這記「美斯式」入球為日本奠定4：0勝果。西班牙全場10次射門，只得兩次中框，始終未能撕破日本防線；日本僅8次起腳已有5次中目標，更獲得4個入球，射門質素和效率均高得驚人。

女子世界盃C組積分榜

日本3戰全勝，攻入11球且不失一球，以C組首名晉級16強，對手將會是A組次名出線的挪威。西班牙只能以次名出線，16強對手是A組首名球隊瑞士。

西班牙身為冠軍熱門，今仗表現令人失望，中後場防守鬆散，或多或少跟未選入最強陣容有關——涉及「兵變事件」未獲徵召的12個球員，當中10人為2022歐國盃成員，影響最大肯定是巴塞中堅莉安（Maria León）、防守中場姬哈路（Patri Guijarro）、門將班約絲（Sandra Paños）三人，她們皆是西班牙正選和中後場主力，巴塞今季蟬聯歐聯她們同為正選，姬哈路更是決賽最佳球員。好消息是A組實力理應最強的挪威僅次名出線，16強對手變成瑞士，然而假如他們未能改善今仗對日本時的防守表現，無論面對任何對手也未必能勝。