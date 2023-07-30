摩洛哥史上首勝　Nouhaila Benzina戴頭巾登場創歷史︱女子世界盃

北非球隊摩洛哥首次晉身女子世界盃決賽周，她們一步一腳印，每次登場都在改寫阿拉伯女性在足球世界新一頁。周日（30日）在次輪分組賽對韓國，隊中一位球員甫出場已創下歷史——守將賓辛娜（Nouhaila Benzina）成為史上首位戴上頭巾（hijab）出戰成人國際大賽的足球員。



賓辛娜（Nouhaila Benzina）表現有板有眼，幾乎為球隊增添紀錄。（Getty Images）

摩洛哥H組分組賽首仗便要「交學費」，0：6大敗予德國，次輪面對韓國，球隊變陣出擊。首仗沒有上陣的賓辛娜正選上陣，出任左中堅。賓辛娜戴着頭巾出場，外型特別搶眼易認。阿拉伯女子足球在世界盃舞台初體驗，賓辛娜的上場才是史上第一人。

阿拉伯女性的頭巾，在國際體壇首掀起不少風波。國際足協（FIFA）曾以「健康及安全理由」禁止球員戴上宗教頭巾作賽，在各國政府官員、倡議者和運動員爭取下，禁令到2014年推翻。即使如此，阿拉伯國家女子足球起步遲，水平與世界前列有距離，直到今屆女子世界盃，才有摩洛哥首度晉身決賽周。

賓辛娜（Nouhaila Benzina）戴頭巾出場，特別搶眼易認。（Getty Images）

「穆斯林女性體育網絡」聯合創辦人希娜（Assmaah Helal）稱，「毫無疑問愈來愈多女性和穆斯林女孩看見賓辛娜會得到啟發——不止是作為球員，還有作為決策者、教練，以至其他運動。」

賓辛娜將啟發更多阿拉伯女孩在運動賽場追夢。（Getty Images）

25歲的賓辛娜，目前效力摩洛哥本土班霸球會Sports of Forces Armed Royal。世界排名77的摩洛哥首仗讓德國予取予攜，今仗賓辛娜與隊友面對世界排名17的韓國踢出驚喜。開賽僅6分鐘艾哈（Hanane Ait El Haj）右路傳中 ，查依迪（Ibtissam Jraïdi）飛身頂入，摩洛哥1：0領先。

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韓國未能把握扳平機會，全場16次射門沒有一次中框，摩洛哥防守表現相較對德國一仗大有進步，當中賓辛娜屢次關鍵出腳，她更在球隊一次死球機會幾乎取得入球，窩利射門越楣而過不遠。韓國隊一次反擊機會，隊長池笑然快要面對龍門，賓辛娜「聰明地」及時踢跌對手阻止攻勢，被罰黃牌但成功保住後方。她成功帶領摩洛哥力保不失，1：0擊敗韓國，獲得決賽周歷來首場勝利。

兩輪分組賽過後，摩洛哥以1勝1負暫列小組第3名，最後一場分組賽將面對哥倫比亞力爭出線16強，繼續書寫阿拉伯女性在足球最大舞台的歷史。