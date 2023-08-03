曼城壓價成功收購世界盃「面罩俠」　未能打破馬古尼轉會費紀錄

曼城將會以9000萬歐元從RB萊比錫收購克羅地亞中堅加華度爾（Joško Gvardiol），預計這位21歲球員會在本周飛往英格蘭體測。英國《BBC》報道稱，加華度爾的轉會費沒有附加條款，折算英鎊為7700萬鎊，未能打破哈利馬古尼在2019年由李斯特城加盟曼聯的8000萬鎊最高後衛轉會費紀錄。



加華度爾在去年底的世界盃戴面罩上陣，表現一鳴驚人，幫助克羅地亞奪得季軍，獲得「面罩俠」、「面具俠」等花名，並吸引到多間歐洲豪門青睞。今夏對加華度爾最有誠意的，肯定是應屆英超盟主曼城。

加華度爾戴面罩出戰世界盃，在4強與美斯正面交鋒。（Getty Images）

《BBC》報道，曼城一直與RB萊比錫談判加華度爾的轉會，萊比錫企硬，不會以低於1億歐元出售加華度爾。交易近日有突破性發展，曼城壓價1000萬歐元成功，以9000萬歐元說服到萊比錫放人。

《BBC》稱加華度爾的轉會費沒有附加條款，9000萬歐元折算英鎊約為7700萬鎊，未能刷新後衛轉會費紀錄。目前球壇的後衛轉會費紀錄由哈利馬古尼保持，他在2019年以8000萬鎊從李斯特城轉投曼聯。

加華度爾在德甲打滾兩個球季後，這季將轉戰英超。（Getty Images）

為克羅地亞大國腳披甲21次的加華度爾，會在本周內飛到英格蘭接受體測及簽約。

21歲的加華度爾是萊比錫的主將，自2021年從母會薩格勒布戴拿模以1880萬歐轉到德甲落班後，為萊比錫上陣87場。他的最佳位置是左中堅，也可客串左閘，可以加強曼城的後防人手，而他的加盟亦可能加速拿樸迪離隊。

加華度爾相信是曼城今夏的第二簽，他們之前以2500萬鎊基本轉會費從車路士羅致克羅地亞中場高華錫，頂替離隊的隊長根度簡。