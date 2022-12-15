世界盃︱摩洛哥中場永不放棄　勇悍追截麥巴比　連法國總統也讚揚

世界盃四強法國兩球擊敗摩洛哥，晉級決賽跟阿根廷爭冠。摩洛哥雖然落敗，但表現仍叫外界讚賞，其中中場蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）追截基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的一幕，引起熱議。



今屆賽事任何球隊面對法國，定必想盡辦法嚴防麥巴比，今場亦不例外。

這位新一代「球王」今場左路近邊線快放，於中場附近先避過達尼（Achraf Dari）攔截，加速大步推進，此時仍落後至少3個身位的摩洛哥中場岩拉伯特雖然「食塵」，但依然沒有放棄，咬緊牙關狂追。

岩拉伯特力追麥巴比。（Getty Images）

「麥總」來到禁區邊收慢腳步，準備扣過岩拉伯特，後者毫不猶豫落腳飛剷，剷中皮球之外亦令麥巴比整個人飛起，抱住雙腳狀甚痛苦地碌地大叫。不過，球證認為岩拉伯特沒有犯規，他隨即冷靜地奪回皮球展開反擊；而麥巴比之後更因此需要換鞋。

岩拉伯特這記剷截總結了自己整個世界盃的表現：他今屆51次重奪控球權，是自1966年有紀錄以來，非洲球員於單屆創下的最高紀錄；也反映了他甚至全隊摩洛哥為國而戰的鬥心，跟永不放棄的精神。

法國特別戰術針對岩拉伯特 連馬克龍都讚

有網民將本來形容法國中場尼高路簡迪（N'Golo Kante）的玩笑套用在岩拉伯特身上，「地球70%被水覆蓋，其餘的都是岩拉伯特」，也有球迷覺得該攔截是今屆最佳時刻，「這就是足球的文化遺產（football heritage）！」

岩拉伯特不止獲得球迷認同，他賽後透露，原來法國隊針對他部署了戰術——安排了前鋒基奧特全場回防「跟蹤」這名中場。岩拉伯特表示：「基奧特跟着我到球場的每一個角落，我叫他停止這樣做，他告訴我是教練的指示。」

據著名記者Fabrizio Romano透露，就連到場觀賽的法國總統馬克龍，也對岩拉伯特讚賞有加，賽後特意走入摩洛哥更衣室，當着全隊的面表揚他是「世界盃最佳中場」。

獲巴塞馬體會招手 暫無意轉會

然而摩洛哥最終輸波，岩拉伯特當然開不了心。「很怨恨自己不能夠做得更多......法國初段讓我們採取主動，也許是是對我們一種讚美吧。可惜我們之後愚蠢地犯錯失波，在對方控制的節奏下比賽。」

摩洛哥縱使無緣決賽，已創下非洲隊在世界盃的最佳成績，「也許之後回看現在，我們會對自己的表現感到驕傲，但這刻感覺真的很苦澀。尤其是我們這麼跟對手實力不差太遠，令我特別痛苦。」

岩拉伯特對無緣決賽感到十分傷心。（Getty Images）

據指，岩拉伯特已引起西甲勁旅巴塞隆拿與馬德里體育會的關注，有意引入這名悍將。另有摩洛哥記者指出，利物浦主帥高普亦對他喜愛有加。然而現效力費倫天拿的他，對球會的忠誠度與對自己家鄉一樣。「我是費倫天拿球員，我尊重球會，也跟球會主席有很好的關係。施蒙尼（馬體會主帥）？我們在費倫天拿也有很好的教練。」

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