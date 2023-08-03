世大運｜張家朗蔡俊彥領銜　男花歷屆最強陣容　明爭隊史第一牌

撰文：葉詩敏
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男子花劍港將張家朗和蔡俊彥上周日在劍擊世界錦標賽，與隊友合力摘下團體賽銅牌僅5日，便將在明日（4日）轉戰成都世界大學生運動會，力爭男花首面世大運獎牌。
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兩名男花主將於上周日的世錦賽團體賽，與隊友摘銅創下歷史後，隨即由意大利長征到中國成都為世大運備戰。男花今屆陣容可謂歷屆最強大，除了東京奧運金牌張家朗首次出戰世大運，還有兩名東京奧運代表蔡俊彥和吳諾弘，以及克羅地亞衛星賽銅牌得主李逸朗。

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張家朗和蔡俊彥剛在劍擊世界錦標賽合力摘下團體賽銅牌。（香港劍擊總會提供）

世界排名分別名列第7和23位的張家朗與蔡俊彥，在今屆賽事被列為頭號和第二種子，二人明日將在個人賽小組賽登場，力爭晉級衝擊獎牌。

港隊今屆最大勁敵是第3、4號種子的意大利劍手Davide Filippi和Francesco Ingargiola，前者是兩屆世界盃銅牌，後者則世界排名第35，在5月的上海大獎賽摘銀。

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東京奧運代表吳諾弘將在明日的個人賽亮相。（資料圖片／廖雁雄攝）

女子重劍港將佘繕妡昨日（2日）在個人賽封后，寫下香港劍擊歷史新章，香港劍擊隊此前在世大運最佳成績，是歐陽慧心於2011年的女子佩劍個人賽摘銅。男花港將可望在今屆衝擊男花隊史首金，為劍擊隊添牌。

此外，佩劍女將梁洛文、朱詠翹和劉穎怡亦將在明日個人賽亮相，力爭佳績。

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李逸朗年初在世界盃巴黎站相隔4年再闖正賽。（資料圖片）

成都世界大學生運動會　港隊獎牌（截至8月3日）

劍擊：
女子重劍個人賽　金牌　佘繕妡

武術：
男子太極劍　金牌　許得恩
男子太極拳　銅牌　許得恩
男子南拳　銀牌　劉子龍
女子槍術　銅牌　沈曉榆

乒乓：
女子團體賽　銅牌
混雙　銅牌　杜凱琹／何鈞傑

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