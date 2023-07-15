阿仙奴不再慳家過億豪買賴斯　世上最貴的「飯」物有所值︱01球評

阿仙奴每年在轉會市場緋聞對象不斷，然而幾乎所有兵工廠球迷都不會對任何一宗寄予厚望，球會管理層基本上未到出價階段往往已經放棄，大牌、貴價球員一個又一個擦身而過，由雲格年代開始，對於球星「傳阿仙奴」早已麻木。

「經濟學家」雲格昔日為阿仙奴「慳出個未來」，長年拒絕跟風高追買球星，慳家性格難改，他離任後破紀錄費買入的尼高拉斯比比成為笑話，更令他們對高價球員卻步。今個轉會窗阿仙奴竟一改作風，先是出到6500萬英鎊收購夏維斯，繼而為迪格蘭賴斯（Declan Rice，又譯：迪勤懷斯）出價過億英鎊，實在讓人意想不到。

為何阿仙奴願意大破慳囊破紀錄收購賴斯，這位英格蘭中場是否物有所值？



阿迪達對賴斯大為欣賞，有報道指他視對方為阿仙奴未來隊長人選。（Getty Images）

賴斯為何值1億英鎊？

轉會市場最昂貴的球員，往往是進攻球員，巴黎聖日早門（PSG）兩大巨星尼馬的2.22億歐元和麥巴比的1.8億歐元轉會費，高佔全球最高轉會費頭兩位。傳統上頂級進攻中場同樣身價不菲，相對而言，防守中場被視作「球場上的苦力」，扮演工兵角色的他們無論人工和轉會費相對不及其他中前場球員。

這個慣例近年開始被打破，一方面基於足球戰術和潮流的改變，防守中場不止對保護防線起着關鍵作用，同時是轉守為攻的突擊之匙，對球隊整體重要性日益提高；另一方面，當布斯基斯、簡迪一代逐漸退出一線，市場上頂級防中供應愈來愈少，供不應求之下，身價亦水漲船高。

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全球最高轉會費防守中場：



1. 安素費南迪斯／1.21億歐元／2023年1月，賓菲加—車路士

2. 比寧咸／1.03億（+3090萬）歐元／2023年6月，多蒙特—皇家馬德里

3. 曹亞文尼／8000萬（+2000萬）歐元／2022年6月，摩納哥—皇家馬德里

4. 卡斯米路／7100萬（+1180萬）歐元／2022年8月，皇家馬德里—曼聯

5. 洛迪／7000萬歐元／2019年7月，馬德里體育會—曼城



每間頂級球會，必定有一至兩個甚至以上世界級防守中場，否則別說爭標，連爭入前四都成問題。曼城2019年夏天以7000萬歐元引入洛迪卡斯簡迪（Rodri），刷新當時的球會收購紀錄，如今回看絕對物有所值；曼聯近年在防中位置大為「蝕章」，2022/23球季成功重返前四，以7100萬歐元從皇馬收購當時已屆30歲的卡斯米路（Casemiro）正是關鍵人物。

皇馬銳意延續王朝，先在2021年夏天以不足4000萬歐元的超抵價入手小將卡馬雲加（Eduardo Camavinga），繼而在2022年夏天以基本轉會費8000萬歐元、最高可達1億歐元高價買入曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni），已擁有法國兩大未來巨星，今年夏天他們再以基本轉會費1.03億歐元、最高可達1.33億歐元從多蒙特買入英格蘭新星比寧咸，即使比寧咸潛力巨大，能踢中場多個位置，不一定局限於防中，皇馬連續3年奪去市場上能踢防中的最搶手新巨星，還是令人牙癢癢。

阿根廷贏得卡塔爾世界盃冠軍，美斯身邊一班「小朋友」個個搶手，最耀眼又年紀最小的安素費南迪斯（Enzo Fernández）今年冬窗以1.21億歐元加盟車路士。有世界級實力或具備世界級潛力的防守中場，一個又一個被賣走，市場上剩下來的已所餘無幾，在英超表現有保證的，大概僅餘賴斯以及卡些度二人。相對21歲、只在2022/23一個球季踢出水準的卡些度，24歲的賴斯已有6季英超正選經驗，亦是英格蘭獲得2020歐國盃亞軍的功臣之一，年輕當打有活力，身價高昂是肯定的，至於值不值得，便要視乎球會實際需要了。

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阿迪達在2022/23球季向全世界展現阿仙奴的潛力。（Getty Images）

阿仙奴不能說的秘密

轉會市場上可供購買的頂級防守中場，買少見少，皇家馬德里和巴塞隆拿兩大西甲班霸各自擁有獨特魔力，吸引優秀球員自願加盟；拜仁慕尼黑不單幾乎是年年捧盃保證，很大程度附帶德國國家隊「入場券」，對德國球員有加成；曼城在哥迪奧拿領軍下，財力和魅力沒法擋；車路士、曼聯在人工方面出手相對闊綽；利物浦領隊高普令不少球員趨之若鶩，相對之下，阿仙奴有什麼吸引力？

2022/23球季之前，阿仙奴已經連續6季不入英超前四名，沒有歐聯資格本身，已較難吸引有意追求錦標的頂級球員加盟。阿迪達執教後，阿仙奴逐步改善體質，2022/23球季更憑青春班底踢出風格與成績，就算球季後段「自爆」失去英超冠軍，重獲歐聯資格是一大里程碑——今次夏季轉會窗很可能是他們未來發展另一轉捩點，必須拿出誠意，向全世界顯示他們有挑戰冠軍的意志。

可是問題來了，阿仙奴上季的成功，防守中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）的功勞不少，他有身材，有速度，身體對抗能力卓越，用波能力優秀，很多時他搶得皮球後為隊友送上致命傳送，是兵工廠高速反擊的核心人物，這些都是數據未必能反映出來的。每當他受傷或停賽，球隊後防不時出現低級失誤，更加凸顯他在防線前的掩護作用。

柏迪2022/23球季表現出眾，今夏卻傳來阿仙奴願意放走他的消息。（Getty Images）

柏迪表現如此出眾，球季一完，竟傳來阿仙奴願意放走他的消息，難免令人聯想到一個心照不宣的事實——球場以外柏迪涉及強姦醜聞，由於案件保密並未開名，阿仙奴沒有像曼聯對待格連活特一樣將他雪藏，讓他如常操練和比賽，當球季一完，球會有計劃地「止蝕」，掛牌把他出售。

按照正常情況，阿仙奴本身已有柏迪，要用到過億英鎊買入另一位防守中場，實在匪夷所思，但如果阿仙奴有意放棄柏迪，同時打算放走另一中場格列沙加，正選防中位置近乎呈現真空狀態之下（隊中尚有31歲的佐真奴、30歲的艾蘭加），他們一反常態一擲過億英鎊便不會太難理解了。先旨聲明，有關柏迪的去留，純粹出於阿仙奴今夏轉會動作而作出的合理懷疑，不能排除阿仙奴看到柏迪和格列沙加均已屆30歲，要為接班做好準備，並且為爭標購入高質素球員的可能。

無論如何，從阿仙奴上季英超大部分時間在聯賽榜領先，末段連場失分被曼城後上封王可見，球隊防線後備力量不足，導致正選一旦有傷或停賽缺陣表現便有欠穩定甚至甩甩漏漏，賴斯的加盟毫無疑問能為阿仙奴防線提供最佳屏障。當然他只有一個人，一定不能解決阿仙奴後防全部問題，不過感覺上他和夏維斯的兩宗轉會，猶如利物浦2018年先後收購雲迪積克和艾利臣一樣，是那種「有買貴、無買錯」的收購，是球隊爭標和復興路上的最後拼圖。

這碗世上最貴的「飯」是否物有所值，相信世人會留待日後按「結果論」來揭盅，筆者大膽預言，這1億英鎊已經物有所值。原因？一宗交易已為阿仙奴洗脫長年以來孤寒、財力不足、競爭力不及其他頂級球會的負面印象，「宣言式」告訴全世界他們爭標的意圖。別小看這種既定印象，信心從來都是團體運動爭勝重要一環，阿仙奴領隊阿迪達擅長提升團隊士氣，一定會好好利用兩宗轉會來傳達訊息。

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