杭州亞運2023︱港隊足排手球分組有結果　中國隊有項目抽籤受優待

杭州亞運賽會周四（27日）下午舉行足球、排球、手球、藤球的分組抽籤儀式，港隊有份參與首三個項目，當中男足再遇上「老對手」烏茲別克、女足就會迎戰勁敵韓國。



繼上屆印尼雅加達亞運男足抽籤發生「漏抽」鬧劇、需重新抽籤後，大會在今屆女子藤球抽籤時亦疑似出錯，結果在暫停兩分鐘後把兩支隊伍的分組結果推翻，再作抽籤。

而東道主中國在其有份參與的女子藤球、男子手球、女子手球的分組抽籤中獲優待。

中國隊在以上項目除獲編至第一檔次，該檔次亦會留待最後一輪才作抽籤，而中國隊代表則可「睇餸食飯」，根據已有的抽籤結果去任意選擇進入其中一組；與中國隊相同檔次的其餘球隊，則待中國隊選擇後再抽籤入組。當中在男子手球抽籤期間，大會主持給予中國隊近3分鐘時間，去決定其分組結果。

中國男子手球隊代表在台下討論，考慮選擇至哪一組作賽。（直播截圖）

大會的男子手球抽籤準則，第三項顯示東道主中國獲得優待。（直播截圖）

足球



香港男足已連續3屆打入亞運16強。（資料圖片／鄭子峰攝）

今屆男足有23隊參賽，大組把他們分成6組踢單循環，每組首名及4支最佳次名球隊會晉級16強賽。今屆賽事於9月19日展開，決賽則在10月7日舉行。的被列為第三檔次的港隊終抽入C組，同組對手有烏茲別克、敘利亞及阿富汗；港隊已連續三屆打入16強，當中最近兩屆都曾敗於烏茲別克腳下。

男子足球抽籤結果：



A組：中國、孟加拉、緬甸、印度

B組：越南、沙特阿拉伯、伊朗、蒙古

C組：烏茲別克、敘利亞、香港、阿富汗

D組：日本、巴勒斯坦、卡塔爾

E組：韓國、巴林、泰國、科威特

F組：朝鮮、印尼、吉爾吉斯、中華台北



香港女足上屆亞運不敵勁敵韓國，8強止步。（資料圖片／鄭子峰攝）

今屆女足有17隊參賽，大會把她們分成5組踢單循環，每組首名及3支最佳次名球隊會晉級半準決賽。今屆賽事於9月25日展開，決賽則在10月6日舉行，已連續兩屆打入8強的港隊跟韓國、菲律賓及緬甸同組。

女子足球抽籤結果：



A組：中國、烏茲別克、蒙古

B組：中華台北、泰國、印度

C組：朝鮮、新加坡、柬埔寨

D組：日本、越南、尼泊爾、孟加拉

E組：韓國、香港、菲律賓、緬甸



排球



香港男排上屆亞運最終以總成績第19名完成。（資料圖片／李澤彤攝）

今屆男子排球將19隊分成6組，每組經單循環比賽後，首兩名會晉級16強。賽事9月25日展開，上屆排第19的港隊今屆與卡塔爾及泰國同組。

香港男排主教練Dragan Mihailovic表示，亞運向來屬於高水平賽事，港隊從不奢望憑運氣（抽得好籤）而晉級，強調球隊必須有出色的發揮，才能夠取得好成績。

「出線會是很困難的事，但這並非不可能。我們會繼續一起成長，不論對手是誰，都為每一場比賽而奮鬥。」

男子排球抽籤結果：



A組：中國、吉爾吉斯、哈薩克

B組：伊朗、尼泊爾、巴林

C組：韓國、印度、柬埔寨

D組：中華台北、巴基斯坦、蒙古

E組：卡塔爾、泰國、香港

F組：日本、印尼、菲律賓、阿富汗



香港女排。（資料圖片／楊宇翹攝）

今屆女子排球將13隊分成4組，每組經單循環比賽後，首兩名會晉級淘汰賽。賽事9月28日展開，上屆得第11的港隊今屆跟日本、哈薩克及阿富汗同組。

女子排球抽籤結果：



A組：中國、印度、朝鮮

B組：泰國、中華台北、蒙古

C組：韓國、越南、尼泊爾

D組：日本、哈薩克、阿富汗、香港



手球



香港男子手球隊上屆亞運打入8強，創歷屆最佳成績。（資料圖片／葉詩敏攝）

今屆男子手球有13支隊伍參賽，預賽會先分4組打單循環，每組首次名晉級主賽圈——8隊會再分兩組打單循環，小組首兩名出線四強，其餘球隊會展開名次賽。最終香港抽入B組，同組對手有卡塔爾及韓國。

男子手球分組結果：



A組： 中國、科威特、泰國

B組： 卡塔爾、韓國、香港

C組： 巴林、烏茲別克、哈薩克

D組： 沙特阿拉伯、伊朗、蒙古、日本



今屆女子手球有9支球隊參賽，預賽會先分兩組打單循環，每組首次名晉級四強，落敗方會打名次賽。上屆得第7名的港隊最終與東道主中國、日本、印度及尼泊爾同組。

女子手球分組結果：



A組：韓國、哈薩克、泰國、烏茲別克

B組：中國、日本、印度、香港、尼泊爾

