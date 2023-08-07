英格蘭社區盾｜阿仙奴奇蹟逆轉　互射12碼贏曼城第17度捧盃

阿仙奴在今屆社區盾面對曼城上演絕地反勝奇蹟，他們在補時最後一擊才憑杜沙特追成1:1，再於互射12碼階段贏4:1，今屆大肆擴軍下有個好開始。相反，去季「三冠王」曼城則連續3年失落社區盾。



阿仙奴隊長奧迪加特領軍捧起社區盾。（路透社）

阿仙奴今仗盡遣3名新兵迪格蘭賴斯、夏維斯及祖利安添巴上陣，3人看來能迅速融入球隊的系統，尤其平時司職右閘或中堅的添巴，今場被安排串演左閘，但上半場表現也中規中矩。

阿仙奴新兵迪格蘭賴斯迅速融入球隊的攻守體系。（路透社）

曼城亦有新兵高華錫擔任正選，但收起了中場大將奇雲迪布尼及門將艾達臣，陣式上較接近4-4-2；由於高華錫與洛迪擔任雙防中，因此中堅史東斯減少了像上季經常移任防中的舉動；而艾華利斯取代迪布尼的位置，他在前線雖然賣力走動，但始終非中場人才，無法在中路提供具創意的傳送，因此曼城的攻勢還是以兩翼為主。

曼城新兵高華錫亦以正選上陣，作用以聯繫攻守為主。（Getty Images）

阿仙奴初段逼搶進取，但曼城卻好整以睱，依然從容在後場控球，其中門將奧迪加經常長時間控球，引誘對手深入，此舉在比賽初段有點優勢，例如在開賽5分鐘，今場擔任左閘的艾簡治接應長傳後落底線傳中，皮球落點很有威脅，但被阿仙奴守將賓韋特以頭槌解圍。

阿仙奴另一新兵添巴今場串演左閘，他今仗其中一個焦點是在比賽途中被踩甩鞋。（路透社）

不過，曼城前鋒與中場之間聯繫始終不足，僅靠一些遠射爭取打破缺口，但防中洛迪於13分鐘禁區頂勁射貼柱出界，艾華利斯於5分鐘後一記遠射又告斜出。

夏維斯上半場有兩次入球良機，但都逃不過曼城門將奧迪加的十指關。（路透社）

在戰況膠着時耐心地等待機會的阿仙奴，在27分鐘第一次有中目標埋門，右閘賓韋特傳中，夏維斯轉身近射被曼城門將奧迪加用腳閂到，馬天尼利的補射又被史東斯用身體擋出。

39分鐘，阿仙奴再有黃金機會，沙卡接應奧迪加特妙傳底線傳中，但接應的夏維斯順勢抽射角度太正，又被門將奧迪加撲出。

上季入球不斷的夏蘭特，今場缺乏供應下，到64分鐘時竟一腳射門也沒有。（Getty Images）

曼城易邊後沒有換人，但戰術上有少許微調，右翼貝拿度施華多移入中間協助聯繫，也讓出右路空間讓右閘基爾獲加助攻上來，到51分鐘獲得一個角球，中堅史東斯接應勁頂，但被門將蘭斯達爾撲出。

阿仙奴適應後，戰情又陷入膠着，曼城主帥哥迪奧拿先以菲爾科頓入替基亞利殊，然後到64分鐘換走艾寧夏蘭特及高華錫，換入迪布尼與高爾彭馬，嘗試改變戰術；事實上，上季入球不斷的夏蘭特，在缺乏供應下，上陣了60多分鐘竟然一腳射門也沒有。

高爾彭馬一腳妙射，助曼城打破僵局。（路透社）

這變動在十多分鐘便奏效，科頓在後場引球策動反擊，並傳送到右路，阿仙奴守將雖一度改變皮球方向，但截得皮球的迪布尼第一時間傳予彭馬，這名剛協助英格蘭贏得U21歐國盃的年輕翼鋒，在禁區右路左腳「熨」出一記世界波彎入遠柱，也助曼城於77分鐘打破僵局。

5分鐘後，曼城有機會擴大領先優勢，但科頓的近射，卻被門將蘭斯達爾擋出。

杜沙特在補時階段為阿仙奴扳成1:1平手。（路透社）

阿仙奴及後換入了尼基迪亞、杜沙特、伊美路維及法比奧韋拉等力圖收復失地；到補時8分鐘，藉着一次角球攻勢，杜沙特的射門「省」中艾簡治改變方向入網，阿仙奴奇蹟地在最後一刻追平。

社區盾賽不設加時，即時進入互射12碼分勝負階段。曼城先有迪布尼射中楣，再有洛迪射門被蘭斯達爾撲出，阿仙奴則4射皆入，結果「兵工廠」神奇地捧走球會第17座社區盾錦標（連同慈善盾計算在內）。