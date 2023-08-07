英格蘭社區盾｜曼城超長補時失守連續3季失冠　哥迪奧拿輕鬆面對

不論是去年的卡塔爾世界盃，還是現正進行的女子世界盃，偶爾也會看到雙位數的補時。

周日（6日）晚上演的英格蘭社區盾，下半場原本補時8分鐘，最後「補上補」，阿仙奴的杜沙特起腳省中曼城守衛入網，補時11分鐘追成1：1平手，其後更以互射12碼擊敗曼城。「藍月亮」連續3屆失落這項季前錦標，主帥哥迪奧拿當然對補時新例有意見，但他依然輕鬆面對。



阿仙奴贏得社區盾，為新球季注下強心針。（Getty Images）

在國際足協（FIFA）賽事出現的超長補時，似乎新球季將在英超執行。《天空體育》透露，任何換人﹑入球慶祝﹑受傷及拖延時間等，英超球證們都將會補足時間。

作為英超前哨戰的社區盾，率先執行補時的新例，全場一共補時11分鐘，球證艾治維在下半場的補時8分鐘再「補上補」，才會出現杜沙特的入球，助阿仙奴在末段追成1：1平手，兵工廠在互射12碼階段4球全中，結果以4：1擊敗曼城，捧走社區盾。

英格蘭社區盾｜阿仙奴奇蹟逆轉 互射12碼贏曼城第17度捧盃

社區盾下半場補時8分鐘。（路透社）

曼城在補時階段失守，主帥哥迪奧拿直言需要習慣超長補時，但卻沒有人與領隊及球員們提及過這改變，「我們需要習慣（補時新例），當時我們領先1：0，我還以為沒有太多事情發生。我們要接受，如今一場賽事可能是100分鐘，若果該場有7個入球的話，每個入球慶祝補45秒，可能直至明早8點也在踢。」

縱然曼城連續3季失落社區盾錦標，但畢竟仍是季前，哥帥依然輕鬆，言語間流露着自信，「我們連續輸了3屆（社區盾），但我們贏了3屆英超。」哥帥亦祝賀阿仙奴，表示對方表現更好。

哥迪奧拿直言要適應補時新例。（Getty Images）

對今夏斥資2億鎊增兵的阿仙奴而言，今仗逆轉勝為兵工廠注入強心針，門將蘭斯達爾豪言，對曼城的心理阻礙已不再存在，「這是一個宣言，證明我們在關鍵大戰時也可擊敗曼城，對他們（曼城）的阻礙已經消失，我們已經準備好新球季。」