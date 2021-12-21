解讀消委會外套測試報告　Gore-Tex防水透氣技術名不虛傳｜行山

Gore-Tex是著名的防水透氣技術，常用於外套、風褸、鞋子等戶外衣物。消委會上周公布了一項戶外功能外套的測試，當中3款產品使用了Gore-Tex防水技術，一起看看Gore-Tex在防水及透氣度兩方面的表現！



消委會上周公布戶外功能外套測試，包括16款具防水功能的產品，其中3款使用了Gore-Tex的防水透氣技術，分別是The North Face的Apex Flex GTX 2.0（大約售價2099元）、Patagonia的Triolet（大約售價3490元）以及Arc’teryx的Beta SL Hybrid（大約售價3690元）。

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果然是防水物料技術的名牌！Gore-Tex在這次測試中交出極佳表現。The North Face、Patagonia及Arc’teryx的測試產品使用了Gore-Tex技術，在防水表現同樣得到滿分的5分。在防水表現的兩個細項，3款產品在防滲能力得到滿分的5分，而在跣水能力上亦獲得4分，在是次測試中並列最高分。

The North Face的Apex Flex GTX 2.0在防水表現獲得5分。（官網圖片）

好的防水風褸外套，除了防水外，透氣度都十分重要。如果透氣差，皮膚表面上的汗水濕氣難以排出，很容易渾身濕透，感覺焗促及不舒服。故此，防水技術最大的挑戰是，一面防止衣服外的水珠滲入，另一面要讓衣服內的濕氣排走，保持皮膚表面舒適。

不少戶外衣物會用上Gore-Tex的防水技術。（資料圖片/MONOURI）

在今次測試中，Gore-Tex亦顯示出不俗的透氣度。The North Face、Patagonia及Arc’teryx的測試產品，在透氣度同樣獲得4分，並列全部產品的第二高分，僅次獲得4.5分的Bigpack Volcano（大約售價2499元）。Bigpack的測試產品聲稱使用WR-Vantage防水技術，儘管透氣度最高分，但防水表現只得3.5分，而在跣水能力更加只得1分包尾。

除了風褸外套，行山鞋都會使用Gore-Tex防水技術。（資料圖片/顏銘輝攝）

總結這次測試，在防水表現滿分的產品當中，使用Gore-Tex技術的3款（The North Face、Patagonia及Arc’teryx）透氣度最高；而透氣度比Gore-Tex更高的產品，沒有一款的防水能力比得上。從這次測試見到，Gore-Tex在外套防水技術上仍然領先。

Gore-Tex是著名的防水透氣技術。（資料圖片/GORE-TEX®）

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