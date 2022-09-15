消委會．跑步背囊測試｜防水耐用到貯存　12款比較誕生全能王

秋風起，跑上山。消委會最新一期《選擇》測試12款跑步背囊，以越野跑標準測試貯物、防水、耐用等性能。

《選擇》的綜合評分評價美國品牌Black Diamond「Distance 8」性能最為全面，為今回測試唯一總分滿分的產品，價錢亦為最高。兩款相對價錢實惠的背囊，表現緊追其後。反而兩款售價較高的背囊，表現中規中矩，更有一個明顯弱點。



2022年消委會跑步背囊測試比較（按圖放大）：

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測試方法：

消委會模擬鍛鍊超馬的需要，把所需物品「塞爆」背囊。物品包括最少1.5升水、哨子、薄膜保溫毯、頭燈連後備電池、手機連外置式充電器、能量棒及能量漿各2包、薄風褸等衣物、潤膚膏等。兩男一女評審團在野外使用，健行至少10K。

此外，測試藉儀器，把載重的背囊模擬行走2萬次，每平方米10升的「模擬雨」，測試防水、耐用等性能。

Black Diamond Distance 8（網上圖片）

Black Diamond Distance 8最全能

測試中唯一總評滿分的背囊，在各大項表現均屬評測中最佳之列，貯存、耐用、安全設計、造工、清洗均達滿分。評測指它可以貯存所有物品，經過防水測試後，主空間保持乾爽，達4.5分為評測最高。耐用度亦高，肩帶、手抽、固定裝置及拉鍊都經得起考驗，得到5分滿分。

這款背囊較重，達353克，售價亦為各產品中最高。

Ultraspire Momentum 2.0 Race Vest（網上圖片）

Ultraspire Momentum 2.0 Race Vest／Camelbak Octane 10性價比高

兩款背囊的獲評4.5分總分，僅次於Black Diamond Distance 8，價格較低，同為「900蚊有找」。兩款背囊各擅勝場，適合不同需要的用家。Ultraspire Momentum 2.0 Race Vest重量227克，容量較小，在測試中未能放進褲和帽，勝在耐用及造工得到滿分。但清洗方面只得3.5分，報告指明產品外面的網面沾上泥漬後便較難洗淨。

Camelbak Octane 10則較大，重量達370克，貯存量自然不成問題，同時在安全設計、造工、清洗等評分皆高，但耐用程度只得3.5分。報告指其肩帶經歷約1萬次模擬行走測試後，調校及固定裝置已無法夾緊，令肩帶慢慢移位。

Camelbak Octane 10（網上圖片）

Ultimate Direction Ultra Vest 5.0／ Nathan Trail-Mix 7L貯物性能低

除了上述Black Diamond Distance 8及Camelbak Octane 10，測試中尚有Montane Gecko VP 5+可以放入所有物品。另有兩款背囊，當真被塞爆。Ultimate Direction Ultra Vest 5.0及Nathan Trail-Mix 7L在此方面只得1.5分，報告指前者不止放不下褲和帽，連薄風褸也收納不了，後者亦未能放下其他衣物。

留意此兩款背囊重量分別為180克及200克，但標示容量在測試中並不低，其中Ultimate Direction Ultra Vest 5.0達10.8升，為測試中最高。且此款背囊在評審團測試中亦為最低分（3.5分），源於帶扣設計不實用，舒適及透氣僅得3及4分，拉低整體分數。

Silva Strive Light 5／La Sportiva Racer Vest／Evadict Trail Vest 5L／Montane Gecko VP 5+防水性能低

越野跑面對天氣突變，隨時橫風橫兩。測試中3款背囊總分最低，只得3分，它們都在防水表現較差，只得1分。Montane Gecko VP 5+在防水測試亦只得1.5分，細項中頂部只得1.5分，底部亦只得3分。報部指此4款背囊內部及側袋較顯著入水。這4款背囊中Montane 一款逾千元，Evadict 僅需349元，為測試中最便宜。

報告最後提醒消費者，今回測試針對較長距離越野競賽，背囊能否助跑者即時補水。如果用於日常戶外活動，一般行山背囊或較合適。而鮮色背囊或貼上反光線條，都有利陰暗環境下讓人看見。報告又提醒較重物品宜放近上背，減少擺動。