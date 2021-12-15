消委會．戶外功能外套｜迪卡儂$599風褸防水滿分　並肩兩千元名牌

消委會公布戶外活動外套的測試結果，比較市面上16款行山風褸外套的性能，包括防水、擋風、透氣及耐磨。

在連鎖運動用品店DECATHLON發售的Quechua品牌外套售價不足600元，是唯一一款售價低於千元的測試產品，但它在防水擋風皆獲滿分，總評分並肩售價逾2000元的The North Face款式。此外，消委會批評Columbia的Evapouration外套透氣度表現欠佳，在這個項目只得1.5分墊底。



【在總評分獲得4分的Quechua MH500 WP Jacket】

在面料耐磨能力上，各款產品普遍表現對辦，大部分獲得4分或以上，但Patagonia的Triolet（大約售價3490元）最失色，只得2.5分。消委會指，普遍產品的防撕能力較弱，大部分得3分以下，但The North Face的Apex Flex GTX 2.0（大約售價2099元）在這方面最突出，有3.5分，是防撕能力最強的樣本。

【了解16款測試產品的評分（按圖放大）】

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在防水測試方面，大部分表現理想，獲得4分或以上，有5款產獲評滿分的5分，包括The North Face及Patagonia，另外3款分別是Houdini的Leeward（大約售價3329元）、Quechua的MH500 WP Jacket（大約售價599元）、Arc’teryx的Beta SL Hybrid（大約售價3690元）。

The North Face的Apex Flex GTX 2.0在防水表現獲得5分。（官網圖片）

在防水功能上較令人失望的是Blueplace的Sympatex Jkt（大約售價1798元），只得2.5分，因為消委會指其車縫邊位在低水壓測試已經滲漏。Bigpack的Volcano（大約售價2499元）及Reecho的Dragonfly（大約售價1790元）在防水同得3.5分，其中前者跣水最差，在細項跣水表現中僅得1分。

透氣度的得分差距較大，The North Face在透氣度獲得4分，與Patagonia、Arc’teryx等品牌的產品並列最高，但Columbia的Evapouration（大約售價1199元）最令人失望，只得1.5分包尾，被消委會指表現欠佳。最後是擋風表現，全部16款產品都獲得滿分5分。

Columbia的Evapouration被指透氣表現欠佳。（官網圖片）

至於評審員實測方面，似乎鍾意兩個北歐品牌，Klättermusen的Allgrön 2.0（大約售價4880元）及Fjällräven的Keb Eco-Shell Jacket（大約售價4500元）同得滿分，剛巧它們是16款測試產品中最昂貴的。不過，最便宜的Quechua MH500 WP Jacket亦有4.5分，相差不遠。

綜合各項測試，Klättermusen及Houdini並列最高分，在總評分同獲4.5分，這兩款的大約售價都在3000元以上，跟住多款產品都獲得4分，包括The North Face、Quechua、Arc’teryx等。

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