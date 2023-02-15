消委會抱石場測試｜比較新手班日票價格　有3間駐場教練反應迅速

消委會實測10間香港室內抱石場，從收費、設施、服務等多個範疇比較各抱石場。消委會建議沒有抱石經驗人士先參加新手班，學習基本技巧及禮貌，10間抱石場的新手班費用介乎228元至458元，課堂由45至60分鐘不等。

消委會的調查指10間抱石場皆有駐場教練及閉路電視，讚賞其中3間的教練反應迅速，發現參加者做出危險動作時會主動提醒。在成人日票上，大部分在200元以上，只有兩間在200元「有找」。



運動攀登是東京奧運的新增項目，入面包括抱石。（Getty Images）

抱石有一定危險性，建議未接觸過抱石的人士，先參加新手班，學懂基本技術及禮儀，尤其是下跌的技巧。比較10間抱石場的新手班，由45分鐘至60分鐘不等，課程長度相差不遠。在10間場館中，新手班最便宜的是Vita Beta Climbing Gym 攀．心流有限公司，學費248元，網上報名稱228元，而最昂貴的是The Player Climbingym，長60分鐘的新手班要458元。

抱石場。（吳嘉俊攝/資料圖片）

以成人日票價格計，最昂貴的是280元的Verm City，而最便宜的是Vita Beta Climbing Gym 攀．心流有限公司及Camp Four Bouldering Gym，同為198元。部分抱石場提供學生及傷健人士優勢，周末公眾假期或非繁忙時間的收費亦可能有不同。

攀石鞋包裹整隻腳，腳與鞋之間的空位愈少愈好。鞋底初時較硬，「開鞋」後才會軟，硬或軟視乎選手喜好。（盧翊銘攝/資料圖片）

抱石最主要的裝備是攀石鞋，若果沒有自備，可即場向抱石場租借，費用由20元至50元。最便宜的是Vita Beta Climbing Gym 攀．心流有限公司，而最昂貴的是n bouldering。

消委會表示，在每次實測中，每間抱石場都有駐場教練，會解答抱石人士的疑問或提供協助。消委會特別提到Just Climb屯門分店、n bouldering以及Project_Climb and Boulder的駐場教練反應迅速，當發現有人做出危險動作時，會主動上前提醒。

抱石是近年新興的運動，愈來愈多人參與。（顏銘輝攝/資料圖片）

消委會留意到10間抱石場都設有閉路電視及急救用品，其中只有5間會安排職員定時到抱石區巡視，分別是Hong Kong Climbing Park香港攀爬樂園、Just Climb屯門分店、Kizuna Climbing Gym絆、Verm City以及Vita Beta Climbing Gym 攀．心流有限公司。

每間抱石場在入場前都要使用者簽署免責聲明，但消委會指，如果場館因為疏忽而導致消費者受傷甚至死亡，即使消費者簽了免責聲明，場館也不得藉免責聲明卸除或局限其法律責任。

以下為10間抱石場小資料（以開首英文字母排序）：

Camp Four Bouldering Gym

抱石路線數目：約70條

新手班學費（課程長度）：$280（60分鐘）

成人日票價格：$198（學生$168）

攀石鞋租借費：$40（連襪、自備襪獲%10回贈）

Crux Boulder Gym

抱石路線數目：約80條

新手班學費（課程長度）：$290（50分鐘）

成人日票價格：$250（學生$190）

攀石鞋租借費：$30

Hong Kong Climbing Park香港攀爬樂園

抱石路線數目：未有提供

新手班學費（課程長度）：$398（55分鐘）

成人日票價格：$218（周末及公眾假期$258）

攀石鞋租借費：$30

Just Climb屯門分店

抱石路線數目：約50條

新手班學費（課程長度）：$398（50分鐘）

成人日票價格：$278（學生$248）

攀石鞋租借費：$40

Kizuna Climbing Gym絆

抱石路線數目：未有提供

新手班學費（課程長度）：$400（50分鐘私人新手班）/$250（60分鐘新手日）

成人日票價格：$250（學生$210）

攀石鞋租借費：$40

n bouldering

抱石路線數目：約50條

新手班學費（課程長度）：$280（50分鐘）

成人日票價格：$220（學生$160、平日下午3時前及星期六晚7時後$150）

攀石鞋租借費：$50（新顧客首次免費）

Project_Climb and Boulder

抱石路線數目：約70條

新手班學費（課程長度）：$350（50分鐘）

成人日票價格：$220（學生及傷健人士$180）

攀石鞋租借費：$30

The Player Climbingym

抱石路線數目：未有提供

新手班學費（課程長度）：$458（60分鐘）

成人日票價格：$288（學生$218）

攀石鞋租借費：$40（連襪）

Verm City

抱石路線數目：約160條

新手班學費（課程長度）：$300（45分鐘）

成人日票價格：$280

攀石鞋租借費：$40

Vita Beta Climbing Gym 攀．心流有限公司

抱石路線數目：約60條

新手班學費（課程長度）：$248（45分鐘）*網上報名$228

成人日票價格：$198（學生及傷健人士$168）*首次進場需付$50登記費

攀石鞋租借費：$20