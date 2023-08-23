杭州亞運2023｜香港田徑隊名單 呂麗瑤領銜 新星李紫桃大勇
跨欄女將呂麗瑤在上屆雅加達亞運勇奪銅牌，5年後領銜征戰杭州，與首戰亞運的短跑新星李紫桃、回復勇態的「跳遠王子」陳銘泰分途出擊，力爭再創香港田徑歷史。
男子：
100米：李康傑、石錦程
200米：石錦程、陳俊浩
110米跨欄：梅政揚、李家耀
4x100米接力：陳一樂、吳家鋒、李康傑、何偉倫、刁俊稀
跳高：祈尊康
跳遠：陳銘泰、高澔塱
標槍：許懷熙
20公里競步：錢文傑
女子：
100米：江浚淇、梁筠宜
200米：李紫桃
100米跨欄：呂麗瑤、盛楚殷
跳高：鍾慧欣、黃沅嵐
跳遠：俞雅欣、陳家倩
三級跳：陳彥霖
4×100米接力：梁筠宜、陳佩琦、李紫桃、江浚淇、羅芷元
20公里競步：程小雅
男女子混合：
混合35公里競步接力：錢文傑、程小雅
比賽日期：9月29日至10月5日
呂麗瑤在雅加達亞運女子100米跨欄決賽奪得銅牌，成為香港歷史上首位女將登上亞運頒獎台。賽後她的壓力終於釋放，淚灑田徑場一幕令人動容。5年間經歷疫情的迷惘、失落奧運資格的失望，終在4月的香港錦標賽以13.27秒刷新個人最佳時間，她坦言是一支強心針。雖然未有明言衝擊亞運獎牌，呂麗瑤仍以打破香港紀錄為目標，冀能刷新陳秀英於1994年寫下的13.14秒港績。
比賽日期：
9月30日－女子100米跨欄初賽
10月1日－女子100米跨欄決賽、男子110米欄初賽
10月2日：男子110米欄決賽
今屆田徑隊短跑項目出現不少新名字，上屆主力林安琪退下賽場，百米女飛人陳佩琦近年受傷患影響表現，今屆未被列入個人項目名單，僅參與4×100米接力賽事。焦點落在17歲新星李紫桃身上，這名香港女子青年100米及200米紀錄保持者近態大勇，在8月中的青年東亞運女子100及200米榮膺雙料冠軍。她將在杭州亞運出戰強項200米賽事，力求突破。
李紫桃亦將與梁筠宜、陳佩琦、江浚淇和羅芷元出戰4X100米接力。陳佩琦、梁筠宜、李紫桃及江浚淇組成的港隊，曾在6月的全國田徑冠軍賽合力跑出45.17秒，以0.33秒之快刷新塵封12年的香港紀錄，可望在亞運再創新猷。
短跑比賽日期：
9月29日：男、女子100米初賽
9月30日：男、女子100米準決賽、決賽
10月1日：男、女子200米初賽
10月2日：男、女子200米準決賽、決賽
閱讀香港女飛人的故事：
跳遠代表陳銘泰與高澔塱繼上屆後，再雙雙出戰杭州亞運。陳銘泰自2016年跳出 8.12米香港紀錄後陷入樽頸，惟他在去年赴法國訓練後漸漸回勇；先在去年7月於瑞士舉行的國際賽跳出8米正，相隔5年後再次跳出8米的成績；再於今年7月的泰國亞錦賽，在初賽和決賽兩度跳出8.02米，可望在亞運衝擊其香港紀錄。
至於師弟高澔塱在雅加達亞運5年後亦突破自我，於今年4月香港錦標賽兩破個人最佳成績，跳出8.01米成為香港史上第2位跳過8米大關之人。同門的香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣，亦將與陳家倩首度亮相亞運。
比賽日期：
9月29日：男子跳遠資格賽
10月1日：男子跳遠決賽
10月2日：女子跳遠決賽
此外，「跳高女神」楊文蔚近年受膝傷影響，終未能再戰亞運；跳高項目由去年跳出1.80米PB的鍾慧欣和黃沅嵐出戰。標槍方面，上屆於亞運第一擲即刷新香港紀錄的許懷熙，克服傷患重臨，力求突破。
比賽日期：
10月3日：女子跳高決賽
10月4日：男子標槍決賽
關於香港田徑隊：
鍾慧欣・小宇宙｜轉項更專注 戴着貓貓給予的勇氣跳更高
田徑｜標槍王許懷熙感恩手術後再踏賽場 時間終將淬煉強大意志
田徑｜許懷熙傷後重返賽場即封王 努力克服「落場是無形的驚」
青年東亞運｜田徑港隊繼續強勢 李紫桃添金 3項摘1金2銀2銅
田徑亞錦賽｜陳銘泰兩度跳出逾8米 創近6年最佳成績
田徑｜高澔塱跳過8米與家人相擁：可以說自己是個跳遠運動員
香港田徑隊歷屆亞運獎牌（3銅）
2018雅加達亞運
呂麗瑤 女子100米跨欄銅牌
2014仁川亞運
黎振浩/ 吳家鋒/ 蘇進康/ 鄧亦峻/ 徐志豪 男子4x100米接力銅牌
1954馬尼拉亞運
西維亞 男子200米銅牌