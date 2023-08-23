杭州亞運2023｜香港田徑隊名單　呂麗瑤領銜　新星李紫桃大勇

跨欄女將呂麗瑤在上屆雅加達亞運勇奪銅牌，5年後領銜征戰杭州，與首戰亞運的短跑新星李紫桃、回復勇態的「跳遠王子」陳銘泰分途出擊，力爭再創香港田徑歷史。



男子：

100米：李康傑、石錦程

200米：石錦程、陳俊浩

110米跨欄：梅政揚、李家耀

4x100米接力：陳一樂、吳家鋒、李康傑、何偉倫、刁俊稀

跳高：祈尊康

跳遠：陳銘泰、高澔塱

標槍：許懷熙

20公里競步：錢文傑



女子：

100米：江浚淇、梁筠宜

200米：李紫桃

100米跨欄：呂麗瑤、盛楚殷

跳高：鍾慧欣、黃沅嵐

跳遠：俞雅欣、陳家倩

三級跳：陳彥霖

4×100米接力：梁筠宜、陳佩琦、李紫桃、江浚淇、羅芷元

20公里競步：程小雅



男女子混合：

混合35公里競步接力：錢文傑、程小雅



比賽日期：9月29日至10月5日



呂麗瑤連續三屆出戰亞運。（資料圖片／鄭子峰攝）

呂麗瑤在雅加達亞運女子100米跨欄決賽奪得銅牌，成為香港歷史上首位女將登上亞運頒獎台。賽後她的壓力終於釋放，淚灑田徑場一幕令人動容。5年間經歷疫情的迷惘、失落奧運資格的失望，終在4月的香港錦標賽以13.27秒刷新個人最佳時間，她坦言是一支強心針。雖然未有明言衝擊亞運獎牌，呂麗瑤仍以打破香港紀錄為目標，冀能刷新陳秀英於1994年寫下的13.14秒港績。

田徑｜呂麗瑤相隔4年再創個人最佳 兩破PB是實力亦是信念

比賽日期：

9月30日－女子100米跨欄初賽

10月1日－女子100米跨欄決賽、男子110米欄初賽

10月2日：男子110米欄決賽



李紫桃在青年東亞運女子100及200米封后，個人贏得兩面金牌。（中國香港體育協會暨奧林匹克委員會）

今屆田徑隊短跑項目出現不少新名字，上屆主力林安琪退下賽場，百米女飛人陳佩琦近年受傷患影響表現，今屆未被列入個人項目名單，僅參與4×100米接力賽事。焦點落在17歲新星李紫桃身上，這名香港女子青年100米及200米紀錄保持者近態大勇，在8月中的青年東亞運女子100及200米榮膺雙料冠軍。她將在杭州亞運出戰強項200米賽事，力求突破。

李紫桃亦將與梁筠宜、陳佩琦、江浚淇和羅芷元出戰4X100米接力。陳佩琦、梁筠宜、李紫桃及江浚淇組成的港隊，曾在6月的全國田徑冠軍賽合力跑出45.17秒，以0.33秒之快刷新塵封12年的香港紀錄，可望在亞運再創新猷。

短跑比賽日期：

9月29日：男、女子100米初賽

9月30日：男、女子100米準決賽、決賽

10月1日：男、女子200米初賽

10月2日：男、女子200米準決賽、決賽



閱讀香港女飛人的故事：

跳遠代表陳銘泰與高澔塱繼上屆後，再雙雙出戰杭州亞運。陳銘泰自2016年跳出 8.12米香港紀錄後陷入樽頸，惟他在去年赴法國訓練後漸漸回勇；先在去年7月於瑞士舉行的國際賽跳出8米正，相隔5年後再次跳出8米的成績；再於今年7月的泰國亞錦賽，在初賽和決賽兩度跳出8.02米，可望在亞運衝擊其香港紀錄。

至於師弟高澔塱在雅加達亞運5年後亦突破自我，於今年4月香港錦標賽兩破個人最佳成績，跳出8.01米成為香港史上第2位跳過8米大關之人。同門的香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣，亦將與陳家倩首度亮相亞運。

比賽日期：

9月29日：男子跳遠資格賽

10月1日：男子跳遠決賽

10月2日：女子跳遠決賽



鍾慧欣去年11月初跳出個人最佳（PB）1.80米，今屆首度出戰亞運。（資料圖片／葉詩敏攝）

此外，「跳高女神」楊文蔚近年受膝傷影響，終未能再戰亞運；跳高項目由去年跳出1.80米PB的鍾慧欣和黃沅嵐出戰。標槍方面，上屆於亞運第一擲即刷新香港紀錄的許懷熙，克服傷患重臨，力求突破。

許懷熙坦言每場都當作最後一戰，在倒數中的生涯竭盡全力。（資料圖片／葉詩敏攝）

比賽日期：



10月3日：女子跳高決賽

10月4日：男子標槍決賽



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香港田徑隊歷屆亞運獎牌（3銅）



2018雅加達亞運

呂麗瑤 女子100米跨欄銅牌



2014仁川亞運

黎振浩/ 吳家鋒/ 蘇進康/ 鄧亦峻/ 徐志豪 男子4x100米接力銅牌



1954馬尼拉亞運

西維亞 男子200米銅牌

