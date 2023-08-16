女子世界盃四強英格蘭3：1挫澳洲首晉決賽　周日與西班牙爭冠

2023女子世界盃另一場四強大戰，主隊澳洲與應屆歐洲冠軍英格蘭合演激戰。英格蘭上半場展現決心和霸氣，東妮（Ella Toone）的入球先開紀錄，半場領先1：0。

澳洲下半場憑隊長卡爾（Sam Kerr）一記「世界波」扳平，不過澳洲後防一次失誤出事造就漢普（Lauren Hemp）的入球，加上路素（Alessia Russo）完場前錦上添花，英格蘭3：1擊敗澳洲，首度晉身女子世界盃決賽，周日（20日）與西班牙爭冠。



澳洲隊長卡爾（右）今屆賽事首度正選上陣，她與英格蘭隊長白禮特（左）為車路士球會隊友，賽前先來個擁抱。（Getty Images）

四強面對英格蘭，澳洲隊長卡爾今屆賽事首度正選上陣，可是球隊發揮不如前幾仗，英格蘭新星羅倫占士繼續停賽缺陣，再次由曼聯中場東妮任正選，支援今仗雙箭頭漢普和路素（Alessia Russo）。

英格蘭上半場佔盡上風，控球、攻勢和射門一面倒，卻未有明顯機會，至36分鐘英格蘭一次攻勢，東妮窄角度勁射破網，助英格蘭先開紀錄。東妮在今仗之前，今屆賽事無甚表現，但她繼去年歐洲國家盃決賽對德國先開紀錄，再次在重要時刻取得入球，毫無疑問是個「大賽球員」。

東妮繼去年歐國盃決賽，世界盃四強對澳洲再度為英格蘭先開紀錄。（Getty Images）

下半場澳洲形勢有所改善，進攻方面仍看似無甚板斧，直到63分鐘隊長卡爾發揮射手本色，接應隊友傳球後推順，離門30碼施以勁射，英格蘭門將艾思（Mary Earps）飛盡也救不到，卡爾今屆首個入球為澳洲扳平1：1。

卡爾「世界盃」為澳洲扳平。（Getty Images）

正當澳洲與英格蘭終拉成均勢，後防一次意外，足以致命。一次本來威脅不大的高空波，澳洲右閘卡賓達防守時犯下嚴重失誤，失位被身後的漢普搶上快腳射入，71分鐘澳洲再度落後。

澳洲隨即屢次以卡爾為目標，威脅英格蘭後防，可惜未能再取得入球，至86分鐘漢普一記直線短傳，路素入楔為英格蘭射成3：1，球賽已進入雪櫃。澳洲主場敗陣未能再進一步，英格蘭出線，周日與西班牙力爭首度成為世界冠軍。

英格蘭在今屆世界盃前失去歐國盃三大功臣美特（Beth Mead）、卻比（Fran Kirby）和隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson），除分組賽6：1勝中國一仗，餘下賽事發揮均未如理想，表現備受外界和傳媒批評。右閘布朗絲（Lucy Bronze）對批評不以為然，指出大賽毋須每場都打得好，「如果我們未能晉身四強，我會說我們在水準以下，很多人說英格蘭表現會下滑，我們的表現確實未算本身最好，但成績已說明一切。」

她相信英格蘭終會踢出表現，今仗果然一如她所言，英格蘭展現無比決心，勝出漂亮一仗，力爭繼去年歐洲國家盃後，另一大賽冠軍。英格蘭在2015、2019連續兩屆女子世界盃均四強止步，今屆她們終於取得突破首度晉身決賽。

女子世界盃四強︱澳洲對英格蘭天堂與地獄