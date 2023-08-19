女子世界盃︱瑞典兩球輕取澳洲　史上第4次成季軍

2023女子世界盃季軍戰，瑞典全場佔得優勢下，憑路化（Fridolina Rolfo）和阿絲蘭妮（Kosovare Asllani）上下半場各入一球，2：0擊敗主辦國澳洲，第4度成為世界盃季軍。



縱使只是季軍戰，但兩隊都排出最強陣容，與上場4強戰的正選11人一樣。瑞典在9屆女子世界盃中，第4次成為季軍。瑞典女足在今場季軍戰是表現較佳的一隊，入球的威脅和質素都較佳。相反，主辦國之一的澳洲似乎被日前於四強被英格蘭淘汰的低落士氣影響，即使今場在爆滿的布里斯班球場有大量的球迷支持下，仍然全面被壓制，上場對英格蘭射入一球的卡爾（Sam Kerr）表現乏善足陳。

瑞典女足頂住澳洲隊主場聲勢，以兩球輕取隊手奪得季軍。（Getty Images）

澳洲開賽後利用主場優勢，比較主動進攻，採取不少傳中球威脅瑞典，23分鐘，娜素（Hayley Raso）在禁區左路就接應傳送後，控定射向近柱，幸瑞典門將梅素域打醒精神，將球撲出底線。

娜素為瑞典先拔頭籌。（Getty Images）

作為最後四強唯一有世界盃決賽經驗的瑞典，面對有主場之利的澳洲，上半場26分鐘，輪到瑞典反攻，效力西班牙巴塞隆拿路化接應33歲的「女伊巴」阿絲蘭妮右路傳中頂中楣，但球證隨後得到VAR通知，就布力克史汀娜絲在這次攻勢中跌倒禁區內，往場邊觀看重播，結果吹罰澳洲後衛亨特（Clare Hunt）踢跌對手犯規，判罰12碼，由剛才頂中楣的路化主射破網，上半場瑞典領先1：0。

阿絲蘭妮下半場為瑞典攻入第二球。（Getty Images）

瑞典隊雖然有較多的控球優勢，不過面對有主場球迷支持的澳洲，也不是輕鬆，兩隊全場都有11次的攻門，同樣都是5次命中目標。下半場62分鐘，瑞典再由一次美妙組織，由阿絲蘭妮禁區外起腳得手射入靚波。

澳洲星級戰將卡爾（20號）今仗表現平平，賽後表現失望。（Getty Images）

之後澳洲雖然仍有機會，但還是未能撕破瑞典防線，結果以0：2不敵瑞典，只得第四名。而瑞典就是繼1991、2011及2019年之後，第四次成為賽事的季軍，並保持四次在季軍戰全勝的成績。