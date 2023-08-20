女子世界盃︱威廉王子父女拍片為英格蘭打氣　決賽不到場網民鬧爆

2023女子世界盃決賽由「歐洲冠軍」英格蘭大戰西班牙，比賽前一天英國王儲威廉王子與女兒夏洛特公主拍片為英軍女足打氣，並為周日（20日）未能親身到場致歉。

今次為英格蘭自男子足球隊1966年世界盃封王以來，國家隊再次能夠晉身世界盃決賽，大量網民隨即表達不滿，認為威廉王子身為英格蘭足總主席，沒有缺席的理由，尤其對手西班牙王后萊蒂西亞（Letizia）會帶同16歲女兒為國家隊打氣，而英國沒有任何王室成員到場，質疑他們輕視女足云云。不過英國傳媒點出，威廉王子不出席今屆女子世界盃決賽，或出於王室禮節上的「潛規則」。



威廉王子與夏洛特公主拍片支持英格蘭女足。（影片截圖）

英格蘭女足首度晉身世界盃決賽，也是繼男子隊1966年主場封王以來，英格蘭國家隊首度能夠再次置身決賽，有望「將足球帶回家」（Football is coming home）。當然嚴格來說，去年歐洲國家盃英格蘭女足已曾主場捧盃，不過世界盃的意義非比尋常，層次亦更高。

當英格蘭女子隊去年奪冠時，威廉王子親身到溫布萊球場見證，更是台上頒獎嘉賓之一。一年後的夏天，澳洲悉尼上演的世界盃決賽，他卻未能到場，周六（19日）在社交媒體上載影片，與坐在身旁的女兒夏洛特一起為國家隊打氣，「Lionesses（英格蘭女子隊花名），祝你們明天好運，很抱歉我們不能親身到場，但我們為你們達到的成就感到很驕傲，你們啟發這裏和全球千萬人。明天請盡情享受吧！」膝上放上一個足球的夏洛特笑着說：「Lionesses祝你們好運！」

威廉王子親身見證英格蘭女足2022歐國盃主場奪冠。（Getty Images）

網民對威廉王子的拍片打氣暖心舉動並不收貨，部分更大表不滿，有人稱：「這男子是英格蘭足總主席，但竟不動身出席英格蘭自1966年以來首個世界盃決賽。這是恥辱，明顯失職，他應該辭職。」

英國王室沒有任何成員出席今屆女子世界盃決賽，近日飽受網民批評，質疑假如晉身決賽的是男子隊的話，英國王室會否作出相當決定。英格蘭決賽對手西班牙，王后萊蒂西亞（Letizia）帶同16歲女兒蘇菲亞，更被拿來與英國王室作對比和批評。

西班牙王后萊蒂西亞（Letizia）帶同16歲女兒蘇菲亞支持西班牙女足出戰世界盃決賽。（Getty Images）

群眾聲討之聲洶湧，英國《每日郵報》引述肯辛頓宮消息人士指出，威廉王子留在家中觀戰，而不親自到場其中一個原因是減少碳排放，尤其他下月到訪美國出席支持一個環保活動。與此同時，也有一個不能宣之於口的理由——威廉王者的父親查理斯登基為王後，尚未以國王身份到訪澳洲，若兒子早過父親到澳洲，在王室禮節上並非明智之舉。