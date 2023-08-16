女子世界盃︱女足與男足性取向態度兩個極端　澳洲最龐大LGBT陣容

現在已經是2023年，男子足球基本上依然維持一向雄糾糾、傳統保守態度與形象，不同性取向至今仍是禁忌，更衣室甚至有「恐同」文化，寥寥可數的職業球員「出櫃」都會成為大新聞。去年男子世界盃在卡塔爾上演，國家隊隊長甚至連戴上支持不同性向的彩虹臂章的自由也沒有，同在2022年上演的女子歐洲國家盃卻完全沒有這問題，因為兩者向來是不同產物。

女子足球世界跟男足彷彿處於平衡時空，由昔日業餘年代，到近10多年全面職業化，性取向從來不是禁忌，女足標誌人物由美國名將韋冰露（Megan Rapinoe）、巴西球后瑪達（Marta）、澳洲王牌射手卡爾（Sam Kerr）、英格蘭歐國盃功臣美特（Beth Mead）、荷蘭巨星美迪瑪（Vivianne Miedema）、雲迪當（Daniëlle van de Donk），均早已公開同志身份。

有統計指今屆女子世界盃公開出櫃球員多達96人，主隊之一的澳洲冠絕各隊，8強擊敗法國一仗，澳洲陣中甚至出現異性戀球員變極少數的有趣情況。



2023女子世界盃四強︱直播連結：Now630台

16/08 18:00 澳洲 對 英格蘭

澳洲勝出8強戰後，隊長卡爾獲女友美維絲吻賀。（Getty Images）

公開LGBT身份球員人數創紀錄

2023女子世界盃32支球隊，共736名球員，關注LGBT議題的體育平台《Outsports》統計，今屆賽事公開LGBTQ身份的球員至少有96人，佔整體約13％，另外亦有3隊主教練公開同性戀者身份。

這個數字並未計算尚未公開出櫃、但本身為LGBT一員的球員，已創下歷屆人數之冠，實際數字肯定不止此數。英格蘭2022歐國盃冠軍功臣美特便說過，「球員對更衣室戀情早已見慣不怪」，效力阿仙奴的她，曾與隊友雲迪當（Daniëlle van de Donk）相戀多年，後者2021年轉會里昂後二人分手。阿仙奴陣中另一荷蘭星將美迪瑪亦與隊友艾雲絲（Lisa Evans）拍拖多年，艾雲絲2021年夏天外借韋斯咸後不久，與美迪瑪戀情亦告終。美特不時安慰同告失戀的美迪瑪，並漸漸擦出愛火花，而雲迪當去到新球會里昂，亦戀上隊友卡賓達（Ellie Carpenter）。

由對手變WAGs

去年英格蘭贏得歐國盃後美特與美迪瑪公開戀情，一個是英格蘭奪冠功臣，一個是荷蘭紀錄射手，消息相當震撼。事實上，荷蘭在2022歐國盃8強出局後，美迪瑪在英格蘭對瑞典的四強戰坐在美特父母和家人身旁，身上穿上英格蘭球衣，由競爭對手變身為WAGs（太太及女友團）一員。可惜的是，美特和美迪瑪上季賽事先後因前十字韌帶（ACL）撕裂收咧，無緣在今屆世界盃交鋒或為對方打氣。

沒有這兩大巨星，「由對手變WAGs」一幕在今屆女子世界盃依然再度出現，主角由美迪瑪換成她的荷蘭隊友、亦即是美特的前度雲迪當。荷蘭8強不敵西班牙出局後翌日，雲迪當由新西蘭威靈頓飛到澳洲布里斯本，她不止由荷蘭戰衣改穿女友卡賓達的澳洲21號球衣，在觀眾席上為對方打氣，帽子上還綁上卡賓達頭上的招牌粉藍色頭帶。

澳洲隊長與女友經典一幕

由對手變WAGs在女子足球相當普遍，最經典畫面莫過於澳洲隊長卡爾與美國中場美維絲（Kristie Mewis）在東京奧運女足銅牌戰後一幕。當時澳洲以3：4不敵美國，卡爾落寞地坐在草地上，當時所有球員也離開了，沒有上陣的美維絲坐在卡爾身邊溫言安慰並緊緊擁抱對方。

二人的可愛互動，旁若無人得彷彿全世界只剩下她們兩人，美維絲最後成功令卡爾重拾歡顏。今屆世界盃美國爆冷16強止步，未能再度澳洲交鋒，美維絲亦隨即加入澳洲WAGs打氣團，美國8月6日出局，她由墨爾本前往悉尼，8月7日在澳洲對丹麥一仗為女友打氣。8強澳洲互射十二碼氣走法國，卡爾身為劊子手之一，美維絲更送上熱吻祝賀。準決賽對英格蘭一仗她肯定會再度「上陣」。

2020東京奧運女子足球銅牌戰賽後，美維絲緊緊擁抱安慰落敗的卡爾，成為經典一幕。（Getty Images）

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澳洲女足龐大LGBT陣容

澳洲隊是今屆賽事最多公開LGBT身份球員一隊，而且幾乎全是主力成員，以8強對法國一仗為例，至少有門將阿諾（Mackenzie Arnold）、右閘卡賓達、中堅堅妮地（Alanna Kennedy）、中場歌莉（Katrina Gorry）、娜素（Hayley Raso）、左翼霍特（Caitlin Foord）和前鋒雲艾蒙（Emily Van Egmond）7個正選球員，加上後備上陣的隊長卡爾、翼鋒凡妮（Cortnee Vine）和中場雅納（Tameka Yallop），14位曾上陣球員多達10人為LGBT一員。

陣中除副隊長卡妮（Stephanie Catley）已有未婚夫，餘下3位球員亨特（Clare Hunt）、科拿（Mary Fowler）和古妮歌絲（Kyra Cooney-Cross）未公開私生活，形成異性戀球員佔少數的獨特狀況。當澳洲8強擊敗法國後，布里斯本體育場（Lang Park）隨即上演澳洲隊女友及太太團溫馨慶祝的畫面，歌莉、雅納分別手抱女兒，阿諾被兩個姪女追着跑。

澳洲準決賽對手英格蘭，就算沒有美特，陣中尚有左翼衛戴莉（Rachel Daly），翼鋒漢普（Lauren Hemp），守將布朗絲（Lucy Bronze）、卡達（Jess Carter），中場禾殊（Keira Walsh）、諾比思（Jordan Nobbs）和前鋒英姬倫（Bethany England）為LGBT成員，而戴莉的前女友，正是澳洲隊長卡爾女友美維絲，為這場準決賽加添一點茶餘話題，留意三人到時互動，尤其是賽前握手環節，會否重演昔日布歷治拒與泰利握手一幕。

英格蘭隊長莉亞威廉臣領軍贏得2022歐國盃，她全程戴上彩虹臂章，當屆賽事不少隊長均是如此。（Getty Images）

女足有別男足的取態與價值觀

性取向當然是球員私隱，不過包括美國傳奇韋冰露在內，不少著名女足球員卻抱持一份要被全世界看見的心——推廣女子足球，同時涉及背後支持不同性向、追求男女和種族平等、同工同酬、社會公義等不同價值觀。卡爾與美維絲、韋冰露與Sue Bird愛得高調，澳洲及各國球員與太太、女友、丈夫、男友、子女和家人融洽慶祝（或彼此安慰）的同時，也在宣揚一種價值觀。

今屆由澳洲和新西蘭共同主辦的賽事大受歡迎，截至四強階段料售出198萬張門票，相當於平均每場3.1萬球迷入場，輕鬆突破2015年加拿大世界盃135萬張門票、平均2.6萬球迷入場的舊紀錄，各國電視收視亦屢創新高，世人欣賞到女子足球在運動競技水平火速進步，更重要的或許是看到女足與男子足球截然不同的各種元素，這些獨特之處其實才是這項運動最吸引和引人入勝的地方。