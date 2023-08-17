女子世界盃決賽、季軍戰免費直播賽程　西班牙與英格蘭力爭首冠

2023女子世界盃決賽戲碼出爐！西班牙再次發揮強大攻力，準決賽2：1擊敗瑞典率先晉身決賽；今屆賽事發揮平平的「歐洲冠軍」英格蘭，四強階段終於踢出歐洲王者氣勢，3：1淘汰東道主澳洲。

兩支四強負方球隊澳洲與瑞典，周六（19日）在季軍戰互撼；冠軍戰在周日（20日），到底會是英格蘭繼去年歐洲國家盃後再下一城，還是由西班牙封后？



英格蘭周日將與西班牙力爭首度奪冠。（Getty Images）

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2023女子世界盃︱決賽、季軍戰免費直播賽程

19/08（六） 15:50 （季軍戰）瑞典 對 澳洲︱Now 630台直播



20/08（日） 17:45 （冠軍戰）西班牙 對 英格蘭︱VIU 96台、Now 630台直播



設廣東話評述



33歲的「女伊巴」阿絲蘭妮（Kosovare Asllani）未能領瑞典入決賽，對西班牙四強後傷心落淚。（Getty Images）

季軍戰焦點：「女伊巴」阿絲蘭妮世界盃最後一舞？

冠軍戰之前，先由準決賽兩支負方球隊瑞典與澳洲對戰。今屆賽事一路踢出表現的瑞典，四強終被西班牙攔下來，33歲的「女伊巴」阿絲蘭妮（Kosovare Asllani）出動渾身解數依然敗陣，賽後哭成淚人，受訪時更稱，「我已為這種大賽的眼淚感到筋疲力盡。」2016、2020兩屆奧運決賽敗陣，今屆世界盃四強亦繼2019年後再度落敗，這場季軍戰會否是意興闌珊的阿絲蘭妮最後一場世界盃賽事？

上屆季軍戰瑞典對英格蘭，瑞典先開紀錄一球正是來自阿絲蘭妮，最終2：1擊敗英格蘭獲得第三名。

瑞典（世界排名：3）

世界盃最佳成績：亞軍（2003）

上屆世界盃成績：第3名

焦點球星：路化、阿絲蘭妮、布力克史汀娜絲



澳洲隊長卡爾（Sam Kerr）的金球一度為球隊帶來希望，即使未能領軍入決賽，她亦不希望在季軍戰空手而回。（Getty Images）

季軍戰焦點：澳洲隊長卡爾力爭獎牌

季軍戰另一邊廂，澳洲佔有主場之利，隊長卡爾（Sam Kerr）表明，不希望空手而回。這位超級射手因傷缺戰分組賽，16強和8強均僅後備出場，直到準決賽對英格蘭首度正選上陣並發揮射手本色，離門25碼轟入「世界波」一度為澳洲扳平，可惜不足以領軍殺入決賽，她直言：「我們必須盡快收括心情，希望不會空手而回。」

季軍戰戰果向來難以預測，唯一可以肯定的是，澳洲和瑞典均擁有一班頂級攻擊球員，有望延續季軍戰「入球騷」的傳統。

澳洲（世界排名：10）

世界盃最佳成績：4強（2023）

上屆世界盃成績：16強

焦點球星：卡爾、霍特、卡賓達



芭娜威露（下）與邦瑪迪在今屆世界盃發光發亮，是西班牙爭冠關鍵人物。（Getty Images）

冠軍戰焦點：西班牙女足現「地上最強」風釆

冠軍戰由西班牙大戰英格蘭，西班牙女足起步較遲，近10年由巴塞隆拿牽頭增加投放在女子足球資源，近年漸見成果。2015年首戰世界盃分組賽出局，2019年那屆16強止步，今屆就算因早前「15人兵變事件」，沒有徵召巴塞中堅莉安（Maria León）、防守中場姬哈路（Patri Guijarro）和門將班約絲（Sandra Paños）三大中後場主力，仍能一路突破歷史佳績，甚至首度殺入決賽，一大原因是進攻球員的質素和默契。

23人大軍成員主要來自西甲三大班霸巴塞隆拿、皇家馬德里和馬德里體育會，即使2022歐國盃10名成員沒有入選，球后佩迪雅絲前十字韌帶剛傷癒缺態，前線上有還有老將艾莫素（Jennifer Hermoso）領軍，巴塞中場邦瑪迪穿針引線，翼鋒列當度（Alba Redondo）、卡丹蒂（Mariona Caldentey）均發揮不俗 。西班牙在今屆賽事頗有巴塞和西班牙國家隊全盛期那種「地上最強」的味道，利用精準快速傳球和轉向尋找空位，以攻代守，今屆6場比賽攻入18球，入球量冠絕各隊。

西班牙19歲新星芭娜威露速度驚人，8強和4強後備上陣均成為球隊一路奇兵。（Getty Images）

冠軍戰焦點：巴塞19歲超級新星芭娜威露

西班牙攻力雖強，但在8強對荷蘭一仗，在對手頑強迫搶和防守下，門前把握能力令人扼腕，否則早在90分鐘內已可解決對手。狂牛兵團陣中有位超級新星芭娜威露（Salma Paralluelo），這位田徑選手出身的19歲翼鋒速度驚人，今屆頭4場賽事正選上陣未有入球，對荷蘭一仗後備入替卻在加時建奇功。

準決賽對瑞典，芭娜威露再度後備上陣為西班牙先開紀錄，冠軍戰當比賽後段陷入膠着，這位巴塞小將的速度和爆炸力將會十分有用，隨時再做英雄。

西班牙（世界排名：6）

世界盃最佳成績：決賽（2023）

上屆世界盃成績：16強

焦點球星：佩迪雅絲、邦瑪迪、芭娜威露



英格蘭首度殺入女子世界盃決賽。（Getty Images）

冠軍戰焦點：羅倫占士復出如何排陣？

決賽另一支球隊為應屆歐洲冠軍英格蘭，決賽周前有美特（Beth Mead）、卻比（Fran Kirby）和隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）三大主力因傷未能入選，實力削弱。她們由分組賽到8強晉級過程，發揮均在水準以下，尤其是面對主守球隊時，進攻火力嚴重不足，表現備受外界和傳媒批評。

右閘布朗絲（Lucy Bronze）對批評不以為然，指出大賽毋須每場都打得好，「如果我們未能晉身四強，我會說我們在水準以下，很多人說英格蘭表現會下滑，我們的表現確實未算本身最好，但成績已說明一切。」準決賽面對主辦國澳洲，英格蘭終於踢出歐國盃冠軍的王者氣勢，3：1勝出漂亮一仗首度晉身決賽。

東妮在準決賽對澳洲一仗終踢出身價，為球隊先開紀錄。（Getty Images）

面對西班牙，英軍主帥域雯有個「幸福的煩惱」，16強踩對手紅牌被逐兼停賽兩場的新星羅倫占士（Lauren James）可候命上陣，占士與東妮（Ella Toone）兩個愛將之間，會如何取捨？相信她會繼續沿用愈用愈順的3-4-1-2陣式，3中堅、2翼衛、雙防中，進攻重心正是支援路素（Alessia Russo）和漢普（Lauren Hemp）雙箭頭的10號位球員。

穿上10號球衣的東妮被寄予厚望，今屆賽事卻表現低迷，直到準決賽對澳洲及時「甦醒」，這位曼聯中場去年在歐國盃決賽正是為英格蘭先開紀錄一員，再度證明她是個大賽球員，因此占士就算可復出，估計較大機會先列後備。

英格蘭能否繼去年歐國盃後，一年內連贏兩項大賽冠軍，要問過決賽對手西班牙。（Getty Images）

冠軍戰焦點：英格蘭能否連贏兩項大賽？

英格蘭主帥域雯2022歐洲國家盃領軍主場封后，當時她最為人津津樂道一點，正是善用陣中23個球員，老將、小將交替運用和輪換，不時用盡每場5個後備，令上陣球員總是活力充沛，不會有過份疲勞的問題。今屆世界盃她卻「一反常態」，堅持只用一班愛將，基本上沒有輪換。神奇的是，表現一再在水準以下，仍能一路過關，準決賽更及時回勇勝出漂亮一仗，首度置身決賽。

英格蘭2015、2019連續兩屆世界盃準決賽出局，2022歐國盃的冠軍獎盃，是她們突破樽頸的重要一步，歐國盃後一班老將退下來，今屆世界盃陣容開始以年輕一代為骨幹，能否乘勢攻陷世界盃？

英格蘭（世界排名：4）

世界盃最佳成績：決賽（2023）

上屆世界盃成績：第4名

焦點球星：禾殊、史坦威、羅倫占士



四冠王者美國16強止步，未能成為首支三連霸球隊。（Getty Images）

2023女子世界盃新王者即將誕生！

對上8屆世界盃，只有4隊冠軍，美國4度捧盃，德國兩度封后，日本、挪威各勝一次。美國是女足王國，一來發展得早，二來在強大學界基礎和發達職業聯賽雙線支持下，歷年球星輩出，即使世界排名第一，今屆賽事遇上球隊新老交替和球員傷病影響發揮，創下16強出局歷來最差成績。

歐洲大陸方面曾由德國長年壟斷，頭11屆歐國盃她們贏得8屆之多，千禧年代初是全盛期，連贏2001年歐國盃、2003年世界盃、2005年歐國盃、2007年世界盃、2009年歐國盃。時至今日德國隊實力依然強大，去年歐國盃得亞軍，世界排名第二的她們今屆賽事卻嚴重失準，意外在分組賽出局。另一支能夠連贏女子歐國盃及世界盃的球隊是挪威，她們在1980至90年代曾與美國一時瑜亮，1993年贏完歐國盃，1995年再贏世界盃。假如2022歐國盃冠軍英格蘭能擊敗西班牙奪冠，將會成為第三支達成同一成就的球隊。

不過無論最終由英格蘭還是西班牙捧盃，今屆女子世界盃均肯定都會由新王者誕生。