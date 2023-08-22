英超｜阿仙奴富安健洋被逐 頂住圍攻一球挫水晶宮 兩連勝升第3

阿仙奴有超個半小時少打一人下，頂住了水晶宮的圍攻，守住了隊長馬田奧迪加特射入12碼的領先優勢，作客以1：0小勝，今季英超兩連勝升上第3，與首兩名的白禮頓及曼城同為僅有保持全勝的球隊。



「兵工廠」主帥阿迪達果然是哥迪奧拿的徒弟，他跟師父一樣喜歡事用流動的陣式，上季多以左閘辛真高在進攻時移任防中，今場則以富安健洋踢左閘，但右閘卻起用了原任防中的湯馬士柏迪，而柏迪在進攻時不時移入中路；阿迪達連續兩場都有這種戰術操作，效果是讓迪格蘭賴斯有空間可伺機參與進攻。

湯馬士柏迪（右）在防守時踢右閘，到進攻時移任防中，令迪格蘭賴斯有空間參與進攻。（路透社）

至於前線球員的走動也非常靈活，除了尼基迪亞多在中路外，左翼加比爾馬天尼利、右翼布卡約沙卡、兩名進攻中場夏維斯及馬田奧迪加特在原本的位置外，也經常互相走動，拉扯出空位。

阿仙奴鋒將尼基迪亞的射門越過了門將森莊士東，但皮球卻告中柱。（路透社）

不過，水晶宮防守十分嚴密，阿仙奴在上半場控球雖多，但埋門機會卻很少。直至28分鐘，阿仙奴以一次前場逼搶製造一次黃金機會，可是尼基迪亞接獲皮球轉身突入禁區，在對方守將力壓下射中柱。

尼基迪亞及後的挑射又告高出。（路透社）

這名「兵工廠」小將在7分鐘後又有入球良機，這次他接應賴斯妙傳，但於小禁區無人看管下挑射高出。圍攻的阿仙奴，在41分鐘又有奧迪加特的冷箭，被水晶宮門將森莊士東飛身撲出。

表現活躍的尼基迪亞及後為阿仙奴博得12碼。（路透社）

54分鐘，阿仙奴藉一次快開罰球打破僵局，當時尼基迪亞突入禁區被森莊士東撲跌，獲得12碼，隊長奧迪加特主射中鵠。

奧迪加特主射12碼中鵠，助阿仙奴打破缺口。（路透社）

阿仙奴領先後放慢了節奏，甚至有點拖延時間，卻埋下富安健洋被逐的伏線。富安先於60分鐘因開界外球太慢而被罰黃牌，7分鐘後又因侵犯佐敦阿休，兩黃一紅被逐，雖然慢鏡顯示他的動作很小，黃牌或許過嚴，但如果不是因為早前無謂領黃，也不用引致球隊少打一人。

富安健洋被逐，遭水晶宮球迷揶揄，但阿仙奴最終保住1:0勝果。（路透社）

水晶宮之後圍攻阿仙奴，控球率高達八成，但其實「入肉」的埋門不多，最有機會一次是85分鐘，左閘米素爾左路傳中，鋒將艾度亞迪無人看管下卻告頂斜；米素爾在補時階段混戰下遠柱近射高出，也註定水晶宮全失3分。