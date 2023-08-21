英超｜白禮頓愈賣愈強坐榜首　車路士搶人才卻複製不到成功之道

白禮頓今夏出售了阿歷斯麥亞里士打及摩西斯卡些度一對正選防中，但開季成績對辦，連贏盧頓及狼隊，兩戰全勝，攻入8球，憑較佳得失球排榜首。白禮頓年年有主將被撬走，球員貨如輪轉，卻做到愈賣愈強。上季，白禮頓被車路士近乎掏空執教團隊，反而創出佳績，取得歐霸盃資格，真的是業界奇葩！



卡些度以天價從白禮頓加盟車路士。（Getty Images）

賓韋特本身是一位被修咸頓放棄的青訓產品，在2021年夏天，白禮頓以5000萬鎊將他售予阿仙奴。同一個夏天，白禮頓用1500萬鎊從基達菲買了左閘古古列拿回來，一個球季後，便在2022年夏天將這位西班牙球員以6200萬鎊賣給車路士。

古古列拿效力白禮頓一季，即高價轉走。（Getty Images）

主力被掏空 佳績挖不走

說到最具代表性的低買高賣交易，不得不提摩西斯卡些度。在2021年冬天，白禮頓以450萬鎊將卡些度帶到歐洲球壇，在兩年半後，他升值到1.15億鎊的破英超紀錄，又去了車路士。

加上麥亞里士打以3500萬鎊轉投利物浦，白禮頓今季防中面目全非，但窮則變、變則通，改以柏斯高哥斯為穩膽，拍住新兵達侯特或比利基莫亞，一樣沒有問題，開季兩連勝。在白禮頓，彷彿沒有人是不可或缺的。無論誰人走、誰人來，這艘船仍在英超的大海上前行。

保羅巴伯（與）班主布魯姆。（Getty Images）

球會所有位置都有Plan B

變幻才是永恆，這個道理深入白禮頓的管理思維。白禮頓行政總裁保羅巴伯（Paul Barber）幾個月前接受《紐約時報》訪問，透露球會有份替補清單，列出至少25個關鍵崗位的替補人選，包括球員、教練團隊以至行政管理層，就連新的建議行政總裁都有。從一開始，球會已為所有人準備好Plan B。

上季季中，車路士從白禮頓撬走了領隊樸達以及5位教練團成員，但在短時間內，白禮頓請到迪沙比回來。車路士在去年9月8日宣布樸達來投，白禮頓在9月18日就邀請到迪沙比接手，將動盪減至最低。保羅巴伯說：「我們的挑戰是，保持換帥不換陣。」

布魯姆入場睇波。（Getty Images）

賭徒班主的精彩博奕

白禮頓的Plan B並非欽點出來，而是計算出來。白禮頓班主布魯姆（Tony Bloom）唸數學出身，以賭博為職業，真的是「大賭變李嘉誠」的典範。他的身家很神秘，但英媒估計其財產以十億鎊計。他當年將亞洲盤引入英國，成立體育博彩諮詢公司，建立足球數據模型，他還是一位以冷靜無情見稱的樸克選手。靠賭致富後，布魯姆在2009年收購愛隊白禮頓。

賭博，其實是計算機率的遊戲。愈考慮得全面，贏面就愈大。

買賣球員，說是投資，也可以說是賭博。

三笘薰成為英超聞風喪膽的翼鋒。（Getty Images）

在老闆的數據庫加持下，白禮頓尋找新兵更準確及有效率。保羅巴伯說：「資料庫會有每個人的表現水平及特性，令我們可以在其他條件相同下，更準確估計某個國家的球員能否更適應英超。」靠數據，白禮頓在2021年夏天買入日本翼鋒三笘薰，當年250萬鎊的投資，如今成為英超其中一位突破力最強的球員。

當年白禮頓買三笘薰，其實是為比利時左翼李安度杜沙特離隊做準備。保羅巴伯說：「當我們認為一個球員可能離開時，正常地就會先買入他的替補。」三笘薰外借一季後在2022年夏天回歸，白禮頓在2023年冬天就將杜沙特賣給阿仙奴。

杜沙特以前也踢過白禮頓。（Getty Images）

車路士搶盡人才都無用

另一個例子是卡些度，今日的搶手貨，當日也是某某的替補。在2021年，白禮頓估計比蘇馬即將離隊，所以提早簽了卡些度回來。保羅巴伯教大家，一定要先入貨，後出貨，否則很易變「水魚」。他解釋：「最差的情況是，你拿住賣人得來的一大筆資金，才去市場找人。」

白禮頓很清楚他們要走的路，就是要做一塊跳板。他們會在最適當的時機出售球員，用這筆錢投資在陣容，形成良性循環。舊人會被豪門買走，新人可以很快上位，令白禮頓吸引到具野心的球員加盟。循環愈快，轉手賺的錢愈多，並吸引到愈具潛質的球員來投。

白禮頓的招募主管祖維爾（Sam Jewell）說：「我經常跟球員說，『對，你現在已經得曼城及拜仁招手，但如果你在這裏踢得好，我們都一樣會放你走』。」祖維爾也是上位做主管不久，他的前上司雲斯坦利（Paul Winstanley）去年底被車路士撬走，後者現任車路士的全球人才及轉會總監。

車路士的混亂，彷彿在彰顯白禮頓的成功。近兩個球季，車路士將白禮頓的總監、領隊、教練團隊、主力球員挖過來，但完全踢不出近似的效果。又或者車路士用這些搶人才行動證明，白禮頓的成功不在人，或者關鍵不在於這些「前線人物」。

白禮頓班主布魯姆。（Getty Images）

唯獨他是不可取替

在保羅巴伯的球會替補名單中，只有一個崗位沒有後備人選。

「他是唯一。」保羅巴伯說：「他不能夠離開。」

那人正是班主布魯姆。