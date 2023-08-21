英超︱愛華頓球迷一開季已閉翳　連環送禮慘負維拉　兩連敗墮榜尾

班費不少但連續兩季陷入護級危機的愛華頓，英超新球季首仗主場0：1不敵富咸，周日（20日）次輪作客阿士東維拉，0：4大敗再負一仗，兩連敗後跌落榜尾。

比起比賽勝負，愛華頓更大問題是這場比賽毫無戰意，所失4球當中竟有兩球來自拖肥糖己方球員「送禮」，而且更有兩員大將傷出，甫開季已再度陷入護級旋渦，愛華頓球迷紛紛露出絕望表情。



英超新球季展開僅兩周，愛華頓兩戰兩敗，今季或再陷護級旋渦。（Getty Images）

艾馬利領軍的阿士東維拉，首輪作客1：5大敗予紐卡素腳下，今周回到主場面對愛華頓，甫開賽已壓着對手，重新展現強勢。翼鋒拜利（Leon Bailey）右路傳中，隊長麥堅（John McGinn）入楔射入，18分鐘為維拉先開紀錄。

麥堅18分鐘的入球，為維拉大勝愛華頓展開序幕。（Getty Images）

愛華頓一仗內連傷兩主力

24分鐘前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）施射時遭出迎的愛華頓門將比克福特（Jordan Pickford）手槌打中，球證判罰十二碼，杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz）操刀中鵠，維拉憑這兩個入球，半場輕鬆領先兩球。

愛華頓過去兩季困境，多少跟主力射手卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）持續受傷患困擾影響有關。今仗對維拉是他今季首度上陣，38分鐘已因傷退下火線，戰至51分鐘輪到翼鋒伊禾比亦傷出。

下半場連環「送禮」

失去兩大主力的愛華頓，愈踢愈患得患失，先有中堅米高堅尼解圍失誤，讓拜利51分鐘把握機會射成3：0。

75分鐘今季由維拉轉投愛華頓的38歲老將艾舒利楊格（Ashley Young）開出界外球時，將皮球誤擲在隊友與對手之間，被剛後備上陣80秒的杜蘭（Jhon Durán）截到並為維拉射成4：0。

愛華頓球迷在英超甫開季已感絕望。（Twitter）

「今季愛華頓是否真的終於降班了？」

愛華頓遭遇兩連敗跌落榜尾，一開季已陷入艱苦境地。不過比起勝負，問題更大是整場比賽球隊均缺乏戰意。卡維特利雲再度受傷，伊禾比同樣傷出，失去兩員大將之下，如何重拾正軌？直播鏡頭捕捉到入場愛華頓球迷低頭掩面的絕望神情，也有不少拖肥迷落後0：3時提早離開維拉公園球場。

足球專頁「Football Tweet」甚至打趣問道：「今季愛華頓是否真的終於降班了？」愛華頓是征戰英格蘭頂級聯賽次數最多球隊，今季踏入第121季，數字冠絕全英格蘭。連續征戰頂級聯賽70季，來季不想「斷纜」，領隊戴治必須盡快重整旗鼓。