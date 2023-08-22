亞冠附加賽直擊︱理文幾乎破蛋　艾華頓「恭喜」隊友：已拚到最後

理文雖然在亞冠盃附加賽以三球之差不敵浦和紅鑽，但球隊未有完全捱打，數次起腳威脅對手防線，若非紅鑽門將西川周作身手敏捷，這支香港代表有機會破蛋。

理文射手艾華頓坦言，也要「恭喜」隊友，因為他們每位都奮鬥到最後一刻。

01體育記者袁志浩 日本直擊



「黃黑軍團」今場未有起用身型健碩的愛沙尼亞國腳級中鋒安尼亞，改派基華尼頓與艾華頓兩隻「快馬」，配合前荷甲中場保利臣，明顯以穩守突擊為戰術。

然而保利臣受制於紅鑽嚴密防守，鮮有創造機會，相反兩名翼鋒有較多空間發揮，頻頻個人突破，當中這兩位巴西外援上半場一次「撞牆」，最後由基華尼頓近門勁射，僅僅被西川周作擋走。

基華尼頓上半場為紅鑽帶來不少麻煩。（袁志浩攝）

而艾華頓下半場中段也有連番機會，一度引來紅鑽守衛包抄，才逼甩其腳下球。這位上季港超聯神射手直言，球隊踢得並不差，「比賽有些時候，我認為我們比對手踢得更好。我們知道今場很難踢，但恭喜紅鑽晉級之餘，也要恭喜理文球員，因為我們戰鬥到最後一刻。」

艾華頓早前已申請入籍，曾昭達透露其手續已進入「最最最後階段」，回港後會盡快領取特區護照，預計一周內會到手。若然成事，屆時除了可增強港足實力，理文亦可讓艾華頓以「本地球員」身份註冊，在調動上更有優勢。

艾華頓下半場幾乎幫理文破蛋。（袁志浩攝）

陳嘉豪今場曾出迎封位救走險球。（袁志浩攝）

陳嘉豪抵住紅鑽主場威力 落後兩球仍盡救

至於下半場站在紅鑽死忠球迷打氣區前方把守最後一關的陳嘉豪，坦言當過千名球迷同時高歌、鼓掌，對他來說相當震撼。「香港一定不會感受到這種主場威力，很好氣氛，但在日本球迷看來，是很基本的事。」

縱然如此，陳嘉豪未被震懾，全場多次勇救險球，「其實落後兩球後，球隊並非太劣勢，我只想盡救，希望球隊再搵機會破蛋或追和。」

在短短近4分鐘訪問之中，陳嘉豪說了6次「盡」字，他認為在如此大型的舞台上能連番撲救，肯定能提升自信心，但其實他的願望卻很簡單，「回到香港，盡力配合球隊需要，盡量守住理文大門。」