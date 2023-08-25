杭州亞運｜蔡穎姿轉項帆船3年終首戰亞運　把挑戰當作未知的寶藏

「我一直都好想去亞運會，經常『發白日夢』，想像站上頒獎台看着香港旗升起的一刻，一直很期待這個畫面。」23歲的蔡穎姿（Sandy）說。

蔡穎姿在3年前由滑浪風帆轉項到帆船，一年後即與拍檔高文莉（Molly Highfield）贏得亞洲第一，卻在亞運前更換拍檔、轉換帆手位置，「這幾年其實好多未知，不在舒適圈的感覺」。

在人生首屆亞運會前經歷轉變，對自小在大海見慣風浪的蔡穎姿來說，就把挑戰當作是她未知的寶藏。



香港帆船隊亞運代表周五（25日）在清水灣小棕林海灘會見傳媒，蔡穎姿終於以亞運代表身分亮相，與夢想的亞運頒獎台僅一步之遙。她在上屆滑浪風帆亞運代表選拔落空，2020年毅然轉到帆船隊，終憑決心和努力，踏上杭州亞運舞台。

蔡穎姿（左）將與新拍檔易希澧在杭州亞運雙人帆船49erFX級別賽事亮相。（夏家朗攝）

敢於求變 3年前轉項帆船追夢

「翻看報道，9歲說過想要做李麗珊（滑浪風帆奧運金牌），但這一刻想法完全不同，自我有記憶時已經不是。」蔡穎姿其實8歲已接觸帆船，後來卻被風帆的速度感吸引。她在青少年組別曾奪得亞洲滑浪風帆錦標賽第二名，但升上成人組別後競爭激烈，幾乎無緣頒獎台。她在機緣巧合下獲帆船隊邀請，3年前毅然踏出自小熟悉的風帆圈子，爭取更多機會踏上亞運舞台。

轉項一年後，她即與拍檔高文莉（Molly Highfield）合力奪得雙人船49erFX級亞洲第一，那場比賽她畢生難忘，因為同場還有其偶像、兩屆世界冠軍Odile van Aanholt，該荷蘭名將在Sandy衝線後還鼓勵她說「Good Job Girl」。轉項後迎來生涯轉捩點，本挾亞洲第一出戰2022年杭州亞運，賽事終因疫情延期，發揮穩定的Sandy再獲亞運資格，卻在教練安排下換成18歲新拍檔易希澧（Maddalena／別名Maddy）。

蔡穎姿坦言轉項後面對很多未知，惟性格剛毅的她勇於挑戰，「愈難愈想去做」。（夏家朗攝）

「愈難愈想去做」

「這幾年好多未知，有好多不在舒適圈的感覺。」Sandy坦言，去年8月、距離亞運僅一年卻更換拍檔，曾經感到不安和失落，不過性格樂天的她很快便回復心情，「我喜歡新挑戰，愈難愈想去做，完成後好有成功感，也推動我想迎接下一個挑戰」。

「換了『小妹妹』，細我6年。」活潑率直的Sandy以往在風帆隊一向予人「妹妹」印象，這刻她卻稱身旁的Maddy作小妹妹。18歲的Maddy去年仍是學生身分，其家人也很重視學業，直到今年5月中考試後轉任全職運動員。Sandy坦言拍檔初接觸新船種摸索需時，因此二人最大的敵人其實是時間，「我最想當然有兩個蔡穎姿去比賽，不用花時間磨合，但當我沒有這個選擇時，就要學識用手上的資源去做最好。」

以往在風帆隊予人感覺「妹妹」的蔡穎姿，現在於雙人隊卻擔當起師姐角色。（夏家朗攝）

Sandy由從前的前面水手位置，轉換成後面舵手角色，亦需重新學習和適應。「不論是技術、抑或調整心態都好難，當時亞運只餘下一年時間，之前Maddy在青年組也不是玩這個船種，對於未知我自己都有壓力。」一年後，Sandy已經信心滿滿，向夢想的頒獎台進發，「我覺得我們可以取得前三」。

9歲時想當下一個奧運冠軍，15歲的她卻夢想站在亞運頒獎台上，看着紫荊花區旗在賽場揚起。「為什麼是亞運？」我不禁問。「因為Achievable（可達到）。」23歲，只差一步。平日愛嬉鬧的蔡穎姿，目標其實一直清晰堅定。

轉項、轉拍檔、轉帆手位置；轉又轉又轉，終於來到亞運前一個月，感覺卻是⋯⋯已經沒有感覺。「拖得太長已經沒感覺。」她笑着續說：「本身上年亞運好期待、好緊張，但現在是『OK，比賽了』，可能就是這種平穩心情，會發揮到更好。」

易希澧在今年5月轉為全職運動員，專心備戰亞運。（夏家朗攝）

亞運會之後會否放眼明年巴黎奧運？蔡穎姿爽直秒答「沒信心」，身旁的Maddy也指兩人合作時間太短，相比其他以數年時間準備的對手太遲準備。

「不過追（趕）人好過被人追嘅，在海上面可以好多狀況，有選手爛嘢都得嘅。」蔡穎姿笑說。

蔡穎姿的意思是，「一切都有可能發生」。就是大海的變幻莫測和未知，是為何她鍾愛這項運動，亦是鍛煉她面對人生挑戰的地方。

巴黎奧運對這一刻的蔡穎姿與易希澧感覺遙遠，惟她們相信一切都有可能發生，大海如是，人生也如是。（夏家朗攝）

洛雅怡走出低谷首戰亞運

至於另一女將、東京奧運代表洛雅怡（Stephanie），奧運後一度陷入樽頸，今年走出低谷，在德國國際綜合帆船賽基爾周摘下銅牌，有信心踏上亞運頒獎台。至於繼2018年後再戰亞運的男將貝俊龍（Nicholas），期望今屆能以更冷靜和享受心態應戰。港隊將在下月提前出發往杭州備戰，熟習當地天氣和水流。

洛雅怡走出低潮首次征戰亞運，期望能踏上頒獎台。（夏家朗攝）

第二度出戰亞運的貝俊龍指去屆年紀僅19歲，今次冀能更冷靜應戰，爭取佳績。（夏家朗攝）

香港帆船隊亞運名單：



男子

祥杰（Russell Williams Alysworth）、貝俊龍（Nicholas Brian Bezy）、陳建充、梁普澤、阿輝（Akira Luke Sakai）



女子

蔡穎姿、易希澧（Maddalena Di Salvo）、黃子晏、洛雅怡（Stephanie Louise Norton）



註：譯名根據港協暨奧委會名單



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