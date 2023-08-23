女子世界盃｜西班牙首相批足總主席道歉唔夠　主帥被指胸襲女職員

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在女子世界盃冠軍頒獎禮上，主動嘴對嘴親吻球員艾莫素（Jenni Hermoso）一事繼續發酵。雖然他日前已通過影片道歉，但外界似乎仍未「收貨」，事件甚至引來西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）關注，直言魯比爾斯只是道歉「未足夠」。



西班牙女足國家隊回到首都馬德里舉行慶祝儀式後，並在當地時間周二（22日）與首相桑切斯會面，國家隊全員為這位首相送上一件簽有全部球員名字的T裇並合照留念。他稱讚這支球隊十分強大，還說她們還做到了一樣很重要的事情：「就是讓那些觀看妳們比賽的女孩，明白到足球也是她們可以發展成為職業的地方。妳們是榜樣。」

西班牙首相桑切斯與女子國家隊球員及職員會面。（Getty Images）

足總主席接吻一事當然亦是媒體關注焦點所在，據CNN報道，桑切斯受訪時表示大家看到的事情是不可接受，「關於魯比爾斯先生以及發生的所有爭議，首先我相信球員們已盡一切努力去取勝，但事實是有些行為，特別是有關魯比爾斯先生的行為，那展示出我們國家距離男女平等及互相尊重方面，仍有一段很長的路要走。我相信魯比爾斯的道歉並不足夠，他應該要採取更進一步的措施。」

然而西班牙今次奪冠的性騷擾醜聞一波未平一波又起，除魯比爾斯日前被發現在西班牙王后及公主旁邊做出不雅慶祝動作外，主帥維達（Jorge Vilda）亦涉嫌對球隊女職員有不適當行為。

魯比爾斯與首相桑切斯會面握手。（路透社）

據英國《獨立報》報導，決賽中西班牙球員卡莫娜（Olga Carmona）射入致勝一球時，維達隨即與身旁的工作人員慶祝，但他一手攬着身旁那名女性職員的同時，另一隻手卻放在她的胸部上，並持續了一段短暫時間。

維達是西班牙女子國家隊中備受爭議的人物，在決賽周前便傳出與隊員不和，當時有15名球員去信足總，表明若維達繼續執教的話她們便不會接受國家隊徵召。不過維達獲主席魯比爾斯力撐，最後只有3名球員歸隊。

西班牙足總在管理女子隊方面，過去曾受過不少爭議，《獨立報》引述The Athletic報道指出，他們高層直至四年前仍規定女子隊不得在夜晚鎖上酒店房間，直至主帥前來檢查完畢。

此外，據西班牙媒體Relevo報道，魯比爾斯在多哈機場拍攝該條道歉影片時，曾請求艾莫素出鏡但遭拒絕，隨後維達三次專程親身探訪艾莫素家人，希望他們能幫忙說服該名球員出面澄清。報道續指據消息人士稱，西班牙足總當時發出的澄清聲明亦非來自艾莫素本人，該篇文章由足總的傳訊部門撰寫，並迅速發予傳媒，過程中艾莫素並沒有表態。