女子世界盃西班牙2：1挫瑞典首晉決賽　女保特Paralluelo再次閃耀

女子世界盃2023首場四強大戰，西班牙與瑞典兩大歐洲勁旅實力接近，一如所料踢出精彩一仗。半場互無紀錄，完場前卻高潮迭起，10分鐘內雙方攻入3球，西班牙2：1擊敗瑞典，首度晉身決賽。巴塞隆拿19歲超級新星芭娜威露再次後備上陣交出亮眼表現。



西班牙球后佩迪雅絲（Alexia Putellas）復任正選，依然狀態平平，56分鐘被換出。（Getty Images）

西班牙準決賽面對瑞典，球后佩迪雅絲（Alexia Putellas）復任正選，狂牛兵團依然沿用主攻風格，上半場控球和攻勢均佔優，惟過不到瑞典門將梅素域（Zećira Mušović）一關。

瑞典縱較被動，間中的反擊威脅甚大，巴塞隆拿星將路化（Fridolina Rolfö）屢次在左路發難，惟亦未帶來入球，半場雙方踢成0：0。

巴塞隆拿星將路化未能把握機會。（Getty Images）

下半場形勢逆轉，瑞典變得主動，一次又一次在邊線突破傳中，或由中鋒布力克史汀娜絲（Stina Blackstenius）中路發難。眼見瑞典攻勢愈來愈接近入球，西班牙主帥維達（Jorge Vilda）率先作出調動，56分鐘以芭娜威露（Salma Paralluelo）入替依然狀態平平的佩迪雅絲。

曾為短跑選手的芭娜威露速度驚人，甫上陣已利用高速突破威脅對手防線，69分鐘更令瑞典防線出現混亂，芭娜威露門前送隊友一程，可惜隊友列當度（Alba Redondo）倒在地上之下勉力起腳，皮球掠門而過，西班牙未能先開紀錄。

不過瑞典救得一次，救不到第二次，8強戰同樣後備入替、加時為西班牙攻入奠勝球擊敗荷蘭的芭娜威露，一次巧妙入楔，在兩個瑞典守將之間仍能起腳射入，81分鐘西班牙先開紀錄。

布隆姬絲一度為瑞典扳平。（Getty Images）

賽事之後峰迴路轉，瑞典一次前場界外球，後備入替的前鋒靴迪（Lina Hurtig）頭槌二傳，另一後備前鋒布隆姬絲半窩利精彩抽射破網，88分鐘為瑞典扳平1：1。

西班牙左閘卡莫娜（Olga Carmona）為西班牙奠定2：1勝果。（Getty Images）

僅1分鐘後，西班牙憑一次角球攻勢再度領先，左閘卡莫娜（Olga Carmona）後上在禁區邊無人看管下勁射，梅素域稍為撲到皮球仍彈楣底入網。這個入球終帶領西班牙2：1擊敗瑞典，首度晉身世界盃決賽。

【女子世界盃四強︱西班牙對瑞典「天堂與地獄」】