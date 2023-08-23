亞冠附加賽｜艾納斯絕地反勝晉級　C朗狂鬧中國球證冇吹十二碼

艾納斯在沙特聯新球季踢得並不順利，頭兩場均以落敗告終。香港時間周三他們在亞冠盃附加賽面對阿聯酋球會沙比阿爾阿里（Shabab Al-Ahli），以4：2擊敗對方晉級，不過陣中球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）又再次因發脾氣成為賽事焦點。



艾納斯今夏招攬沙迪奧文尼（Sadio Mane）、波索域（Marcelo Brozović）等球員加盟，今仗卻一度陷入被淘汰的絕境。雖然泰利斯卡（Talisca）在11分鐘接應角球憑頭鎚先開紀錄，不過僅7分鐘後對手便由阿加沙尼（Yahya Alghassani）追和。

C朗拿度今場未能攻破對方大門，多次在禁區內被「重點招呼」。先是比賽初段殺入禁區後，被兩名對手「閂閘」撞跌、隨後在禁區外疑似被對手踢跌，不過球證均未有表示。至上半場補時階段，C朗接應傳中倒掛，射中對方防守球員手部，可球證依然沒有表示；完半場前他推過兩人扭入禁區，又再一次被對手撞跌，但仍不獲判十二碼。

三番四次被侵犯卻未能博得犯規，C朗拿度終於忍不住怒火，在半場結束時上前怒罵今場負責執法的中國籍球證傅明，返回更衣室時，更向場邊的第四球證怒吼兩次「起身啦（Wake up！）」更有趣的是，在C朗如此怒火中燒之際，竟有一名不識趣的人拿着手機走近，想要與該名葡萄牙球星自拍合照，隨即被C朗一手推開。

禍不單行地，下半場伊始阿加沙尼再入一球，讓艾納斯陷入1：2落後局面。他們一直圍攻對手，直至88分鐘才由艾加南（Sultan Al-Ghannam）追和。泰利斯卡在95分鐘憑頭鎚反超前至3：2；兩分鐘後再由C朗助攻波索域在禁區頂起腳破網鎖定勝局，助艾納斯以4：2淘汰沙比阿爾阿里，並終止球會兩連敗頹勢。

賽後C朗一掃不佳心情，在社交媒體上慶祝球隊勝利：「一場艱難的比賽，但贏下了進軍亞冠的重要一戰！完場前永不放棄！」上季無冠結束球季，艾納斯幾乎失去參加亞冠盃機會。不過勝出今場附加賽後，他們成為今季具資格參加亞冠盃的四支沙特球隊之一，包括上季聯賽冠軍伊蒂哈德（Al-Ittihad）、沙特國王盃冠軍希拉爾（Al-Hilal），以及前季國王盃冠軍艾費哈（Al-Fayha）。

球證今場的執法備受爭議，微博上不少內地網民均批評傅明及其執法小組，說「丟臉丟到國外去了」，有人稱他「在中超早就臭名遠揚」，也有網民笑稱「都說傅明沒有表示，那麼請問C羅（C朗）賽前表示了嗎？」獲大片讚好。

全場精華：