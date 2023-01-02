「失機王」紐尼斯是水貨？ 解決一問題會變世界級前鋒︱01球評

今季英超有兩大貴價「神鋒」充滿話題性——「神奇」的曼城射手夏蘭特（又譯：哈蘭德／Erling Haaland）半季不夠已射入21球，不斷刷新各種紀錄；「神化」的利物浦鋒將達雲紐尼斯（又譯：努涅斯／Darwin Nunez）卻屢次浪費入球機會，引來「水貨」之名。



文：胡蘇

睇波資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



紐尼斯對李斯特城再度多次望門興歎。（Getty Images）

英超+利物浦新一代失機王紐尼斯

利物浦憑菲斯兩個烏龍球以2：1險勝李斯特城，紐尼斯在該仗也多次望門興歎，最接近入球的兩次是這樣的：一腳挑射過了門將但過不了門柱，另一腳接應基達妙傳於禁區邊施射，卻將皮球踢向山頂的朋友。紐尼斯在英超場均起腳5.81次，是聯賽第一（夏蘭特是4.46次）；但他也浪費了14次黃金機會，同樣是聯賽第一。

紅軍名宿加歷查認為：「紐尼斯今仗應該大演帽子戲法的，這番說話在對曼城（聯賽盃）及對維拉後都說過了。他確實難以應付，但他要上升另一層次，變成一個世界級球星，就要取得入球。」很多人已將紐尼斯看成卡路爾——同樣是步大力雄，也同樣是高價購入，但卡路爾於2011年1月加盟利物浦後，在英超上陣44次僅入了6球。

不少球迷已將紐尼斯跟利物浦昔日高價失敗收購卡路爾相提並論。（Getty Images）

1億標籤與夏蘭特比較心魔

相比卡路爾，我卻聯想起高治。那個身高達兩米的長人，在2005年加盟利物浦，不只身高有優勢，腳下功夫也不俗，很快便成為球隊前線的重心，偏偏頭19場就是無法將皮球放入網窩。時任領隊賓尼迪斯那時表示，要解決高治的入球荒問題，只得一個，就是派他上場，當他入了第一球後，入球就自然會繼續來；高治之後果然重拾射門鞋，雖不算多產射手，但效力紅軍3季，每季都有雙位數進帳。

紐尼斯頻頻失機，與其說是射術差勁，更大程度出於心理影響。這名烏拉圭鋒將今季以6400萬英鎊（連同浮動條款最高可達8500萬英鎊，相當於1億歐元，因此常被標籤為「1億前鋒」）加盟，高昂身價本身已是焦點所在，更甚的是，利物浦近年的對手曼城又在今季羅致了年紀差不多、踢法相近的夏蘭特，外界難免不斷將兩人比較。紐尼斯在社區盾先勝一籌，聯賽首仗也順利「開齋」，可是次仗對水晶宮時卻鹵莽頭撼對手而被逐，相反夏蘭特卻愈踢愈順，似乎令紐尼斯多了個心魔。

夏蘭特在英超愈踢愈順屢創紀錄，完全將紐尼斯比下去。（Getty Images）

在刑滿復出後的頭幾場，紐尼斯很明顯為爭取表現而進退失據，應傳不傳，浪射、亂扭，在場邊看的高普相信嬲到震，只是幾名前線球員如祖達、路爾斯戴亞斯輪流受傷，高普只得繼續重用紐尼斯。

不過，高普的用法也有些變化，不再以紐尼斯為正中鋒，將他安放在較易有空間發揮的左路，慢慢地紐尼斯的整體表現回復正常，每場都憑藉超高的速度、強壯的身體、靈活的走位產生不少威脅，只是埋門一剎還是不夠冷靜，譬如拆禮物日對維拉時，對方守將解圍踢高皮球，他沒有控定卻選擇第一時間「窩利」，結果角度不夠被門將擋出。

紐尼斯失機頻頻，被部分口痕友戲稱為「水貨哥」。（Getty Images）

從入球量而言，紐尼斯跟夏蘭特當然無法相提並論，但有些統計數字值得一書，紐尼斯聯賽場均的成功傳球是13.3（夏11.71）、成功攔截是0.45（夏0.14）及博得犯規是1.23（夏0.93），這幾項統計都以紐尼斯佔優，不是因此說他比夏蘭特表現更好，但這些數字說明了，在曼城的戰術體系中，夏蘭特要處理的東西比較少，不用頻繁參與組織、不用積極防守，可以專心地待在前線靜候迪布尼、科頓、根度簡、基亞利殊等人的供應。相反，今季利物浦中場線表現大跌「watt」，紐尼斯的「工作」相對更多，不只傳送與防守，博得犯規次數多也反映了他在前線的牽制力（沙拿是0.75次）。

多才多藝的加普到來，將可分擔紐尼斯的攻守責任，大抵他最需要的是保持冷靜，便能改善失機的毛病。事實上，比起他加盟賓菲加時，他現在學習速度已相對較快了——他首季在葡超披甲29場只入了6球，但翌季28場入了26球；不止高普及紅軍球迷們，連曼聯名宿加利尼維利都憧憬着他再次大爆發，「加利佬」認為紐尼斯在未來一、兩年可以蛻變為世界級前鋒。似乎，要說紐尼斯是「水貨」，還嫌太早。