美職聯｜美斯交出兩助攻　全場星光熠熠見證國際邁亞密締11場不敗

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）在美職聯再次帶領國際邁亞密贏波，今場他雖然未能破門，但為隊友送出兩次助攻，助球隊作客以3：1擊敗FC洛杉磯。

在賽果以外，美斯今次到訪荷李活之城洛杉磯，即引來不少著名影星到場觀戰，當中包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、湯賀蘭（Tom Holland）等，還有NBA球星魔術手莊遜（Magic Johnson）、勒邦占士（LeBron James）及夏登（James Harden），以及英國哈里王子（Prince Harry）等，叫座力相當驚人。



國際邁亞密今場面對的FC洛杉磯為美職衛冕冠軍，對手一開始便採取高位逼搶，幾乎先開紀錄，不過國際邁亞密在第14分鐘憑Facu Farías的一腳鏟射至遠柱死角，先拔頭籌射成1：0。

美斯上半場被重點防守，但在比賽第25分鐘卻在禁區內獲得一次黃金機會，然而射得太過正中被撲出。

FC洛杉磯陣中擁有著名意大利中堅基亞連尼（Giorgio Chiellini ），在今場之前是美職聯並列失球最少的球隊。美斯在比賽第50分鐘卻找到對方防守破綻，以一腳手術刀般的直線送到佐迪艾巴（Jordi Alba）腳下，後者在單刀情況下射成2：0，同時收穫個人在美職的第1個入球。

美斯今場兩獻助攻，助國際邁亞密以3：1擊敗FC洛杉磯。（路透社）

至83分鐘，美斯乘對方後衛失誤，從中場一路突進至禁區頂，隨後橫傳甘賓拿（Leonardo Campana）射成3：0。

FC洛杉磯雖在90分鐘追回1球，但敗局已成，國際邁亞密在美斯兩獻助攻下以3：1取勝，亦將他加盟後球隊各項賽事不敗的紀錄延續到11場，期間這名阿根廷球星一共攻入11球並送出5次助攻。

美斯今場與著名意大利後衛基亞連尼交手。（路透社）

「美斯效應」群星拱照

在美斯地標戰時，多名體育明星前來觀戰成為話題。今仗美斯隨隊作客洛杉磯，更是吸引大批各界名人到場。據一名ESPN主持人貼出的嘉賓名單，來場名人多達39名，除涵蓋歌影視及體育界外，甚至還有英國哈里王子。

部分到場名人：

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）

夏登（James Harden）

湯賀蘭（Tom Holland）

Liam Gallagher（前Oasis 主音）

勒邦占士（LeBron James）

哈里王子（Prince Harry）

魔術手莊遜（Magic Johnson）

杜比麥奎爾（Tobey Maguire）

奧雲威爾遜（Owen Wilson）



今場過後國際邁亞密仍排在東岸倒數第2位，踢少兩場落後紐約紅牛4分，與聯賽第9名，離最低限度獲得參加季後賽外卡（Wild-card）資格，還有15分差距。