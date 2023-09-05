西班牙男足四大隊長發表聲明　譴責足總主席強吻女足球員

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）強吻風波持續，男子國家隊四名聯合隊長在媒體前發表聲明譴責魯比爾斯，表示該次事件不可接受。



自從在女子世界盃奪冠頒獎禮上嘴對嘴強吻艾莫素（Jenni Hermoso）後，魯比爾斯備受各方批評，更導致當地爆發示威行動。本來支持他的西班牙足總突然「轉軚」，麾下各地區代表紛紛要求他辭職，國際足協（FIFA）亦勒令他暫停參與足球事務90天。

魯比爾斯在各方壓力下，依舊堅持不會為此而辭職。（路透社）

香港時間周二（5日），男子國家隊四名聯合隊長艾華路莫拉達（Álvaro Morata）、艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）、洛迪卡斯簡迪（Rodrigo Hernández Cascante）以及馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）在媒體面前朗讀一份聲明，代表整支國家隊共同譴責魯比爾斯的行為。

西班牙四名聯合隊長在媒體前朗讀聲明譴責魯比爾斯。（西班牙足總官網）

聲明全文：

首先我們想再一次為女子國家隊在悉尼贏得世界盃表達驕傲而衷心的祝賀。她們以一場無價的勝利激勵了無數女性，這對西班牙女子足球而言，會是一項充滿歷史意義的里程碑。因此，我們想對那些成就受到玷污的球員表示遺憾並表示支持。



我們認為魯比爾斯先生做的部分行為不可接受，他並沒有以身作則地代表自己所在的機構。



我們堅定而明確地站在這項運動所代表的價值觀一方。西班牙足球必須成為尊重、激勵、包容和多樣性的驅動力，無論在場內和場外，都必須透過自己的行為樹立榜樣。



從今天開始，我們面臨對西班牙足球未來至關重要的訓練營，在通往2024年歐國盃的道路上，我們將要迎戰格魯吉亞（Georgia）和塞浦路斯（Cyprus）兩場比賽。考慮到未來的挑戰及重要性，現在我們希望將注意力集中在體育事務上。



事件發生後魯比爾斯及艾莫素兩名當事人各執一詞，前者堅稱會為自己辯護到底，日前有西班牙媒體報道指，他將一條女子隊成員在大巴上為接吻事件開玩笑的影片提交至FIFA作為辯護證據。

值得一提的是，西班牙男子國家隊主帥富安迪（De la Fuente）早前在魯比爾斯公開表示不會為今次事件辭職時，曾與他擊掌以示支持，但後來亦轉軚發表聲明：「魯比爾斯的行為連對這種慶祝行為必須遵從的最低限度要求也達不到。作為西班牙足球各方面的代表，那些行為既無益處也不恰當，他本人亦已公開承認行為失當。」