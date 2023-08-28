西班牙法院調查足總主席強吻球員是否涉性侵　其母教堂絕食抗議

女子世界盃頒獎禮西班牙冠軍成員艾莫素（Jenni Hermoso）遭足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）嘴對嘴強吻事件餘波未了，當地法院就事件展開初步調查。魯比爾斯的母親對兒子「受迫害」極度憤慨，把自己反鎖在教堂內展開絕食行動抗議。



魯比爾斯強吻艾莫素一幕。（Twitter圖片）

西班牙頂級體育法院（TAD）在當地時間周一（28日）開庭初步調查這宗投訴，西班牙政府上周五聲稱，若體育法院受理，他們會向魯比爾斯採取行動。西班牙體育部長Miquel Iceta指，「若法院受理投訴並展開司法程序，我們可要求暫停西班牙足總主席職務，直到TAD完成裁決。」

檢察官正研究事件是否涉及性侵犯，根據法新社從西班牙國家法院取得聲明指，「國家法院檢察官會就事實展開初步調查，研究事件是否涉及性侵犯罪行。」聲明亦提及，法院會向艾莫素提出入稟提訴的機會。西班牙檢察官辦公室早前稱，展開調查是因為涉及「未經同意的性相關行為」。

西班牙足總主席魯比爾斯目前已被國際足協暫停職務。（Getty Images）

事件主角之一、西班牙足總主席魯比爾斯的母親Angeles Bejar，對兒子受到「非人道對待」極度不滿，把自己反鎖在西班牙南部一間教堂內，並展開「無限期」絕食行動，聲言直到兒子復職前也不會罷休。

魯比爾斯表親Vanessa Ruiz代表家族發言，指出事發以來一家人深受困擾，「他們（媒體）不停羞辱我們，我們被迫離開家園。我們希望他們別再騷擾我們，艾莫素也要說出真相。那並不公平。」

西班牙女足贏得世界盃冠軍當日，卻因足總主席強吻球員引發風波，教練集體請辭。（Getty Images）

魯比爾斯強吻艾莫素引發軒然大波，他曾拍片道歉，但上周五堅拒辭職。上周六國際足協（FIFA）介入調查並暫停他的職務90天。西班牙女足教練團成員集體請辭，除了跟魯比爾斯關係密切的主帥維達（Jorge Vilda）以外，3名助教、物理治療師、門將教練及不同梯隊的6名教練集體請辭。較早前包括艾莫素在內西班牙女足全體23名冠軍成員發表聯合聲明，指出魯比爾斯在位一日，不會再代表國家隊。

曾在魯比爾斯發表拒絕辭職聲明時跟他擊掌以示支持的西班牙男足主帥富安迪（De la Fuente），發表聲明時卻轉軚，公開譴責魯比爾斯行為失當。

西班牙男足主帥富安迪（左）在魯比爾斯「打氣會」跟對方擊掌後不久，發聲明譴責對方行為失當。（ Getty Images）

艾莫素直斥西班牙足總主席講大話

魯比爾斯曾宣稱他吻向艾莫素前，雙方曾有一番對話，指出他的吻是經過雙方同意。《BBC》報道，魯比爾斯在西班牙足總召開的緊急會議上解釋今次事件：「艾莫素抱起了我，當時我跟她說『忘記那記被艾思（Mary Earps）救出的十二碼吧』，並問她『來一個輕吻（a little peck）』，然後她說『OK』。」艾莫素上周五隨即在社交媒體發表長文聲言並無此事，直斥對方講大話，「我感到需要報告此事，因為我相信無論在任何工作、運動或社交場合設定，無人應該成為這種未經同意行為受害者。」

她續稱，「這種一時衝動、性別歧視和失當行為完全未經我同意，我感到脆弱和受到傷害，簡單來說，我沒有受到尊重。」巴塞隆拿教練沙維周六在賽前記者會上特別提到此事，向艾莫素和西班牙女足成員送上支持，「首先，向艾莫素和女子足球成員送上無條件支持；第二，我譴責西班牙足總主席的行為，那是完全不能接受；第三，贏得世界盃這個歷史時刻，很遺憾未能成為人們談論焦點。」

不止艾莫素，魯比爾斯對西班牙女足多位成員也有「毛手毛腳」之嫌。（Getty Images）

繼西班牙女足全體冠軍隊成員聲言，魯比爾斯一日在位不會再代表國家隊，西班牙女足教練團共11人集體請辭，女子成年隊只剩下主帥維達一人仍站在魯比爾斯一方。維達與魯比爾斯關係非比尋常，去年球隊爆發「15人兵變」事件，15名女足國家隊主力電郵去信西班牙足總，表達她們在精神及身體健康方面的憂慮，表明如維達在位，不會為國家隊效力。消息指，一班球員不滿維達訓練手法和戰術落後，而且還有一些不合情理的要求，例如外出比賽時不准球員鎖上酒店房門。

如此指控下，以魯比爾斯為首的西班牙足總並未理會，力撐維達繼續執教，今屆女子世界盃之中，涉及及「15人兵變」中的12個球員未獲入選或拒絕入選大軍。魯比爾斯周五亦宣稱，希望跟維達續約4年，並向對方開出年薪50萬歐元的合約。

西班牙足總主席魯比爾斯（左）在強吻風波後堅拒辭職，西班牙女足教練團集體請辭，跟他關係密切的主帥維達（右）是唯一例外。（Getty Images）

事件沸沸揚揚之際，魯比爾斯上周五召開記者會，當全世界以為他公開請辭，魯比爾斯出乎意料發表一番慷慨激昂陳詞，試圖將強吻合理化，堅拒辭職，「你認為事件嚴重到在西班牙足球管治歷史最佳一頁後我要離開？來讓我告訴你：我不會辭職，我不會辭職，我不會辭職。」他不止拒絕下台，西班牙足總甚至威脅向艾莫素的「謊言」採取法律行動云云，令事件更加一發不可收拾。國際足協周六宣布，暫停魯比爾斯國內外職務90日以作內部調查。

球員工會FUTPRO在香港時間周六凌晨發表聲明否認該名足總主席的說法：「艾莫素希望澄清，她並沒有同意魯比爾斯在世界盃決賽中親吻她。『就如大家在片段中所見，我從沒有同意他吻我，當然我也從沒有抱起他，我無法容忍自己的說話被懷疑，更無法容忍被虛構出我從沒說過的話。』」

聲明中附有一份球員的聯署名單，表示若魯比爾斯不辭職，她們將不會回到國家隊效力。名單上包括艾莫素在內的23名西班牙女子國家隊奪冠成員，以及58名其他球員，共81人。

隨後艾莫素在社交媒體發表個人聲明，「我要澄清的是，魯比爾斯先生說的那段對話從沒發生過，最重要的是，那個接吻從來都不是雙方自願的。」

她續稱自己沒有得到尊重，事件發生後西班牙足總希望她能發出聯合聲明，以減輕魯比爾斯的壓力。「當時我正與隊友慶祝這歷史時刻，所以我沒有發過任何個人及聯合聲明。」艾莫素表示，因為這個決定，西班牙足總向她身邊的人（包括家人、隊友、朋友等）施壓，要求她提供與其感受完全無關的證詞。

艾莫素稱事件發生後，身邊的人不斷被西班牙足總施壓。（Getty Images）

除了隊友，西班牙的決賽對手英格蘭，隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）亦代表球隊發聲明支持艾莫素。前曼聯門將迪基亞（David de Gea）周五在Twitter發帖，疑似諷刺魯比爾斯的發言：「我的耳朵在流血。」前皇馬門將兼國家隊隊長卡斯拿斯（Iker Casillas）則表示魯比爾斯的發言令人尷尬：「我們本應該用這5天去討論這些女生，討論她們為我們帶來的所有歡樂！」

據英國《天空體育》報道，西班牙第二副首相Yolanda Diaz表示政府必須為此採取行動，「這種大男人主義行為（macho actions）卻不受懲罰的情況已經結束，魯比爾斯不能再繼續任職。」報道續指，歐洲足球管理機構暫未對今次事件發表任何評論。