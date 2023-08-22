西班牙足總主席為女足接吻風波道歉　網民揭他在公主旁作不雅行為

2023女子世界盃在周日（20日）以西班牙奪冠落幕，不過賽後西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）捉住隊中射手艾莫素（Jenni Hermoso）嘴對嘴接吻一事引發軒然大波。

魯比爾斯周一（21日）晚上通過西班牙足總發布一條影片向公眾道歉，承認他當日的行為是一種錯誤。不過有網民發現他除「強吻」球員外，在看台上亦曾有不雅動作。



嘴對嘴接吻一事，當事人艾莫素賽後在一條短片笑言「我不喜歡」，讓魯比爾斯被輿論圍攻。雖然她此後再為該名足總主席辯護，表示「這是完全情不自禁的互動行為，因為贏得世界盃帶來極大的喜悅。大家不需要過度解讀一個來自歡喜及友情的行為。我們贏了世界盃，不要偏離重要的事。」然而外界仍沒停止對魯比爾斯的批評。

西班牙足總主席魯比爾斯道歉。（Getty Images）

最初引起爭議時，魯比爾斯在接受西班牙馬卡電台（Radio Marca）訪問時對此不以為然，「與艾莫素的接吻？那些人都是白痴（idiots）。當兩個人處於一個時刻，認為其他事情都不重要時，我們不需要聽任何白痴的說話。我們是冠軍，我會為此堅持下去。」

事件在西班牙及足球界引起轟動，據英國《天空體育》報道，西班牙體育及文化部長伊塞塔（Miquel Iceta）受訪時表示，以親吻嘴唇方式來祝賀一名女性球員是不可接受的；平等事務部長蒙特羅（Irene Montero）在Twitter上表示「我們不能認為未經同意就親吻是一種可以發生的事情，這是女性在日常遭受的一種性暴力形式，我們不應將其正常化」。

國際職業足球員協會（FIFPro）亦發聲譴責：「在全世界的電視觀眾面前，正經歷一個如此特別的時刻，卻因為一個肩負重任的人作出不當行為而被玷污，對西班牙國家隊的球員來說這實在令人深感悲瘺。」

西班牙女足歷史性首奪世畀盃。＊（Getty Images）

魯比爾斯在周一晚上通過影片道歉，他多次強調該次行為「是平常、自然且沒有惡意的」，亦表示自己與隊內球員關係良好，因此雙方都無法理解為何外界反應如此強烈。「當然，如果有任何人因此而感到被傷害，我毫無疑問地需要為此道歉。我亦因為這次事件學習到，身為足總主席這樣一個重要的職位，在禮儀及相關問題上需要更加小心謹慎。」

之後他再次道歉，承認自己的行為玷污了國家女足史上最成功的壯舉，同時魯比爾斯在影片中向女足球員及主帥維達（Jorge Vilda）表達敬意。

然而在他就接吻風波道歉前，有網民在Twitter貼出魯比爾斯觀戰期間，在看台上做出不雅行為的影片。當時他表現得興奮莫名，並突然用手觸摸自己的敏感部位，然而在他身邊的，是西班牙的王后、公主及國際足協主席，影片在Twitter上再次引來無數網民批評。

值得一提的是，西班牙在今次決賽周前便爆出將帥不和，有15名球員電郵足總，表明除非主帥維達下台，否則不願再入選國家隊。惟維達獲足總力撐，The Athletics亦表示魯比爾斯之後多次支持維達。最後該15名球員中，只有3人入選國家隊，但維達依然帶領國家隊最終奪得世界冠冠軍。