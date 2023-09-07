港足友賽被柬埔寨追和　安達臣解畫　艾華頓：下場證明我們是強隊

香港足球代表隊周四（7日）友賽柬埔寨，被對手尾段逼和，連續六場不勝。

主教練安達臣認為，香港聯賽仍屬季初階段，球員狀態有限，加上防線人腳不斷變動，是導致球隊下半場表現下滑的原因。



港隊上半領憑艾華頓入球領先，但防線已偶有破綻，身形高大的羅素曾被對手扭到失平衡跌低；徐宏傑跟葉鴻輝亦因誤會而被罰禁區內間接自由球。直至換邊後港隊更受壓，除了葉鴻輝輸十二碼，更在佔身高優勢下遭對手以角球攻勢追和。

港隊換邊後受壓，最終在完場前失守。（柬埔寨國家隊Facebook）

港足主教練安達臣難免失望，他解釋，香港聯賽剛開季，球員仍未習慣在如此快速的節奏下踢足全場，導致上、下半場表現有明顯分野。

「上半場我們主導比賽、對手沒有很多機會；換邊後我們嘗試再入波，但柬埔寨守門員有出色的撲救，也換入了更有威脅的球員，我們退得太後，讓對手反撲。不過這是場友賽而已，我們是來觀察球員、測試球隊，考慮到尾段輸十二碼，和局仍算『收貨』。」

港足主教練安達臣（右一）。（柬埔寨國家隊Facebook）

他認為球員仍要透過更多比賽跟練習去提升狀態，並透露中堅梁諾恆賽前感不適、只能後備上陣；而在勞烈斯受傷未獲徵召下，港隊近數仗的防線人腳不斷變動，默契自然有進步空間，也難免會因此犯錯，「我們還有其他球員受傷，問題天天都有，我們仍要生活，繼續去搵解決方法。」他表示，相信因病留港的茹子楠能在主場對汶萊時復出。

與近來數場比賽一樣，港隊縱有足夠機會，卻無法轉化成入球，把握力問題已纏繞球隊多時。但至少艾華頓的加入，已助港隊打破三場入球荒，安達臣稱：「他創造了許多機會，希望他跟球隊再相處、練習多些後，能夠再踢得更好。」

艾華頓首度為港足上陣，即取得入球。（HKFA）

至於首度穿上港隊戰衣的艾華頓就表示，代表香港是自己8年來的夢想，他對取得入球感到高興，但承認賽果令自己難以享受這份快樂，「勝利才是最重要，希望未來我能射入更多球。」他也期待下周一在主場，向香港球迷展示更多，「我們會繼續向前，一起奮鬥至最後一刻，向對手證明香港是強隊。」

值得一提，部份柬埔寨傳媒提問十分有趣，例如問安達臣認為球員是否受主隊球迷而影響。安達臣回應稱：「可能吧，但我不認為是這樣，球員踢波會專注場上，不會留意觀眾。」也有人好奇為何兩隊打成平手，卻沒有以互射十二碼分勝負，記者會主持解釋後，着安達臣無需作答。而記者會結束後，現場記者都有向港隊職球員報以掌聲。