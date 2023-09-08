麥世霆升格變世青蛙王50蛙再衝獎牌　首征亞運挑戰奧運資格｜游泳

17歲的麥世霆創下歷史，這名小將在以色列內坦亞舉行的世界青年游泳錦標賽中，在男子200米蛙泳決賽力克日本及美國泳手，勇奪金牌，成為港隊史上首名男泳手贏得世青冠軍。

麥世霆由「學界蛙王」搖身一變成為「世青蛙王」，其實這名泳壇新星早已嶄露頭角。



麥世霆在世青賽男子200米蛙泳封王，成為史上首名香港男泳手奪金。（X截圖）

上年世界青年游泳錦標賽歷史性摘銅的麥世霆（Adam），今年再戰世青賽，在男子200米蛙泳初賽以2分13.74秒、總成績第二名晉級。Adam在決賽惡鬥日本及美國泳手，先留守在第4位，其後逐漸提升速度，最後50米再爆發，分段游出33.48秒，結果以2分12.07秒首先觸池奪金。

即使麥世霆未能打破香港紀錄，依然創下港隊歷史，成為史上首名贏得世青金牌的男泳手，同時亦是繼何詩蓓後另一名港產世青冠軍。Adam連續兩年世青賽登上頒獎台，他在今日（8日）將轉戰男子50米蛙泳，再度衝擊獎牌。

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麥世霆與巴黎奧運A標的2秒多距離，需以日復日練習累積的進步填滿。（林靄怡攝）

戰畢上月的香港公開賽後，Adam坦言以巴黎奧運A標（2分09.68秒）或B標（2分10.33秒）為目標，今次世青的成績亦未能打破個人最佳的2分11.89秒，依然與奧運入場券有距離。麥世霆再有機會衝擊，他將代表香港出戰杭州亞運，屆時將與趙浩俊（Adam Chillingworth）齊齊衝擊好成績。

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除了在世青賽有好表現，麥世霆曾經在去年的短池世界盃多倫多站，單日在初賽及決賽兩破香港紀錄。Adam去年7月為聖若瑟書院贏得男子A Grade 50米及100米蛙泳金牌，並打破學界紀錄，榮升「學界蛙王」。

麥世霆由「學界蛙王」變成「世青蛙王」，這名17歲新星在杭州亞運的表現令人期待。