游泳世界盃．多倫多站｜16歲麥世霆追隨何詩蓓步伐　日內兩創港績

短池游泳世界盃多倫多站，兩位蛙泳男將麥世霆與Adam Chillingworth先後分別打破200米蛙泳短池香港紀錄，雙雙晉身決賽。

今晨（31日）上演的決賽，年僅16歲的麥世霆再創佳績，游出2分07.59秒，一日內兩度打破港績。



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香港「蛙王」Adam Chillingworth在短池游泳世界盃多倫多站初賽刷新港績。（資料圖片／香港泳總）

Adam Chillingworth榮升香港新蛀王，地位即受挑戰。今年9月在秘魯利馬舉行的世界青年游泳錦標賽，港隊16歲小將麥世霆在男子200米蛙泳決賽游出2分13.90秒奪銅，成為港隊史上首名在賽事獲得獎牌的男將。

就讀聖若瑟書院的麥世霆（Adam）出戰今站短池世界盃，在初賽第二組游出2分07.81秒，刷新由黃培燊保持的2分08.26秒香港紀錄。

麥世霆今年9月在世界青年游泳錦標賽男子200米蛙泳決賽奪銅創歷史。

Adam Chillingworth在緊接的初賽第三組出戰，隨即游出更快的2分07.79秒，旋即打破麥世霆剛創下的新港績。

兩位港將不止先後刷新香港紀錄，而且更以初賽第七及第八名成績，雙雙闖入決賽。周一（31日）早上6時59分上演的決賽，第一線出戰的麥世霆游出2分07.59秒，再度刷新香港紀錄，以第七名完賽，成績更勝港隊「師兄」Adam Chillingworth的2分07.93秒。

一日內連續兩度刷新香港紀錄，這位小將正追隨何詩蓓步伐成為更強泳手，前途無可限量。項目冠軍由美國泳手芬克（Nic Fink）以2分03.78秒贏得。

麥世霆在多倫多站200自初賽第二組先以2分07.81秒打破香港紀錄。

Adam Chillingworth繼而在多倫多站200自初賽第三組以2分07.79秒打破香港紀錄，他與麥世霆雙雙晉身決賽。

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