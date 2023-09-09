港足︱新入籍兵米高展初生之犢氣勢　「不入球的前鋒不是前鋒」

香港足球代表隊昨日公布徵召19歲的新入籍兵米高（Michael Udebuluzor），球隊今召開發布會，這位初生之犢神情輕鬆，深信自己不受外界壓力所影響，會為港隊取得入球。



港隊周四（7日）作客世界排名低27位的柬埔寨，依然無法取勝。球隊早段憑艾華頓罰球先開紀錄，但一直未能拋開比分，至尾段失守被逼和。

港隊昨日返港後、今晚復操，足總賽前召開發布會，主教練安達臣仍對該仗賽果耿耿於懷。他花約10分鐘，重提港隊受球員傷病問題困擾，致多名守衛缺陣；又表示港隊連續三場遭受不利判決。

安達臣對港隊近來的頹勢解畫。（袁志浩攝）

「作客越南沒犯規下被判十二碼落敗，可以說是對方『主場哨』，但當我們主場對泰國，球證卻看不到明顯手球。」

「鬥柬埔寨阿輝（葉鴻輝）跟對方沒有接觸，但又輸十二碼；陳俊樂跟我說，對方把球踢出界，球證判角球，我們就是那個攻勢失波。我們只能期望風水輪流轉，未來會有對球隊有利的判決。」

對於港隊已連續六場不勝，安達臣指自己要好好解釋，「港足世界排名只得149，而不是像巴西般、能場場取勝。我們要準備亞洲盃決賽周，就要跟強隊交手，而不是對澳門或中華台北；也不應太看重輸贏。我們為求到時分組賽能贏一場，可能是對巴勒斯坦吧，就有機會憑最佳小組第三名球隊資格出線。」

港足於今次國際賽期獲得兩名新入籍兵加入，左為艾華頓，右為米高。（袁志浩攝）

米高加入港隊後首課操練 賽前發布會從容面對記者

然而港隊眼前暫時有更重要的任務——世界盃外圍賽首圈兩鬥不丹，所以今月才約戰兩支弱隊。安達臣強調，港隊對不丹非勝不可，慶幸此前兩名新入籍兵艾華頓、米高趕及歸隊，並預告如無意外，兩人會於下周一對汶萊同時上陣。

安達臣特別提及最新加入的米高，認為他雖然僅效力德丙球會恩高斯達特，但相信該聯賽水平仍比港超高；又指其球會教練也讚揚米高有潛質立足德甲。安達臣在記招上指手劃腳，態度嚴肅認真，身旁的米高卻不時低頭若有所思，或整理頭髮，神情自若；有時更無聊得用腳輕踢裝飾用的枱布，形成強烈對比。

米高在記招上表現輕鬆，但也有點不太專心，與主教練形成強烈對比。（袁志浩攝）

這位年僅19歲的前鋒，是今次港隊名單中最年輕的一位，比21歲的陳晉一還小兩歲。然而面對球迷與傳媒的期待，他輕鬆回應，只是音量有點微弱，「我感受不到外界的壓力。我只會在比賽時，自己給壓力自己去取得入球，但到最後，結果會說明一切。」

他深信自己可以是解決港隊攻力問題的良方，「不入球的前鋒就不是前鋒吧，入球是我的職責，我需要，也一定要入波。」雖然父親、晨曦名宿哥連斯不在港，主場一役無法入場觀戰，但米高透露爸爸提醒自己要懂得享受比賽，「我還年輕，一切會自然而來。」