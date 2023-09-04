足球轉會︱拉莫斯拒沙特利誘返母會藏感人原因　馬達投神戶勝利船

歐洲足球轉會窗9月1日已關上，全球轉會活動卻未停下來，沙治奧拉莫斯、馬達兩位西班牙殿堂級老將都剛剛找到新東家，至於利物浦射手沙拿會否離隊，未到沙特阿拉伯聯賽轉會窗最後一刻或仍說不準。

37歲的拉莫斯重返母會西維爾，或許不是什麼震撼的轉會新聞，卻可能是今個轉會窗最感人一幕。



沙治奧拉莫斯終於離開巴黎聖日耳門，重返西班牙。（Getty Images）

沙治奧拉莫斯在皇家馬德里贏盡錦標後，2021年夏天轉投巴黎聖日耳門，加盟首季受傷患困擾，僅在各賽事上陣13場，上季健康踢足全季，未能阻止球隊歐聯16強不敵拜仁出局。PSG今季大變身，美斯離隊，清走老將，拉莫斯也離開大巴黎。

即使已屆37歲，皇馬前隊長仍不乏來自沙特阿拉伯和土耳其高薪聘約，不過金錢再也不能打動這位老將，他剛已飛抵西維爾，跟母會簽下短期合約，時隔18年重返母會西維爾。足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）引述拉莫斯說：「我為父親、祖父以及佩雅達而來。」

拉莫斯每次為西班牙捧起大賽冠軍，身上都是穿上印有早逝好兄弟佩雅達肖像的上衣。（Getty Images）

說起佩雅達（Antonio Puerta），很難不感到唏噓。拉莫斯與佩雅達同為西維爾青年軍出身，二人一起成長，一起在西維爾及西班牙國家隊由青年軍踢上成年隊，即使拉莫斯2005年轉投皇馬，無損他們兄弟情誼。遺憾的是，佩雅達2007年比賽期間心臟病發戰死沙場，當年他仍只得22歲。

拉莫斯的球員生涯風光無限，他一直未忘記這位早逝的兄弟，為西班牙捧起2008歐國盃、2010世界盃、2012再奪歐國盃，他身上都是穿上印有佩雅達肖像、寫上「永遠跟我們在一起」的那件白色T恤。

昔日的拉莫斯與佩雅達。

他在國家隊的球衣號碼，自此定為佩雅達唯一一次代表西班牙成年隊的15號，他身上其中一個紋身、左臂上的大衛之星，亦被指是紀念這位好友的象徵。拉莫斯在球場上作風勇悍，是球壇有名惹火尤物之一，未必人人喜歡，不過這位「紅牌之王」對佩雅達的情誼不得不令人尊敬。

退役前仍有機會到中東賺一筆，他拒絕大好「錢途」，選擇時隔18年重返母會，簡單一句：「我為父親、祖父以及佩雅達而來」，再次見證超越生死的蕩氣迴腸友誼。

馬達加盟神戶勝利船。

日職球隊神戶勝利船送走39歲的恩尼斯達，迎來另一位西班牙巨星馬達。35歲的馬達離開效力一季的土耳其球會加拉塔沙雷，加盟神戶勝利船，他將會穿上64號球衣。

利物浦上周拒絕沙特球會伊蒂哈德向射手沙拿開出的1.5億英鎊巨額報價，然而消息指伊蒂哈德未願放棄，正預備加碼至2億英鎊再出價。利物浦能否再次抗拒金錢誘惑，市場仍是觀望當中。