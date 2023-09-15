羽毛球香港賽︱8強階段還餘下哪些前列球手？　雙打三大焦點組合

香港羽毛球公開賽繼首圈多位男子單打種子球手意外下馬後，16強賽事再有李梓嘉止步，安頓臣（Anders Antonsen）退賽，幸好32強後僅餘兩位男單種子球手真庭和基斯迪均順利過關，晉身8強。

一眾女單種子球手發揮大致正常，不過頭號種子山口茜要打足3局戰至刁時才驚險晉級，西班牙球后馬蓮亦順利再過一關，可惜4號種子拉查諾（Ratchanok Intanon）亦因傷須退賽。

最後8強階段，今屆香港賽還有哪些看點？



羽毛球香港賽︱李梓嘉16強不敵中華台北球手李佳豪止步。（夏家朗攝）

香港賽16強戰報

男子單打方面，餘下兩位種子球手均來自印尼，真庭以21：14、21：11擊敗馬來西亞球手梁峻豪，基斯迪則以21：18、21：16淘汰力爭衛冕的香港主場球手李卓耀。這對印尼孖寶雙雙晉級，基斯迪的8強對手正是先後勇挫安賽龍、李梓嘉兩大球星的台灣球手李佳豪，且看這位寶島「青少年球王」能否再次擊退前列球手。真庭下場面對蘇力揚，由於安頓臣退賽，這位台灣球手在16強不戰而勝。

日本球手常山幹太在16強被馬來西亞球手黃智勇以21：12、21：11擊敗，他在8強會面對16強擊敗台灣球手王子維的丹麥年輕球手祖漢尼臣（Magnus Johannesen）。另一日本球手西本拳太擊敗法國的C波波夫晉級，8強對戰上輪擊退香港球手吳英倫的丹麥球手甘克（Rasmus Gemke）。

羽毛球香港賽｜安賽龍爆冷負台灣球手出局 首圈已有多位名將下馬

羽毛球香港賽｜李佳豪連贏安賽龍李梓嘉闖8強 台名將之後成黑馬

羽毛球．香港賽︱安賽龍難得來港獻技，可惜首圈出局。（蘇煒然攝）

女子單打方面，山口茜面對蘇格蘭的基摩（Kirsty Gilmour）意外要打足3局。這位日本球手首局以7：21大比數輸掉，次局以21：16扳平，決勝局雙方鬥得難分難解，山口茜終以26：24險勝。她在8強會遇上擊敗日本球手大堀彩晉級的7號種子張蓓雯。

3號種子馬蓮同樣需要戰至決勝局，這位3屆世界冠軍面對代表德國的李怡逢以18：21先輸首局，繼而以21：14、21：11連贏兩局反勝。她下輪須硬撼5號種子、印尼球手瑪麗斯卡（Gregoria Mariska Tunjung）。

泰國球手拉查諾退賽，讓馬來西亞的吳堇溦不戰而勝，吳堇溦8強遇上中國球手、6號種子韓悅；餘下一場8強會上演「中國內戰」，由8號種子王祉怡面對張藝曼。除了單打賽事，今屆香港公開賽還有哪些看點？

羽毛球．香港賽︱東京奧運羽毛球男雙金牌組合王齊麟／李洋勇闖八強。（資料圖片／Getty Images）

東京奧運男雙金牌組合晉8強

8強階段，女單仍有山口茜、馬蓮、瑪麗斯卡、韓悅、張蓓雯和王祉怡6位種子球手在陣，戲碼仍相當不俗；男單首圈後僅存的基斯迪和真庭，再度雙雙晉級，惟對決略嫌稍欠看頭。

男子雙打頭4號種子均己敗陣或退賽，不過東京奧運贏得金牌後沉淪好一段時間的台灣組合王齊麟／李洋順利晉級8強，球迷可一睹這對奧運冠軍拍檔風采。他們的8強對手為馬來西亞組合吳世飛／Nur Izzuddin。

羽毛球．香港賽｜鄧俊文／謝影雪賽後向紅館主場球迷致謝。（夏家朗攝）

鄧謝配成港隊最後希望

女子雙打方面，被列為頭號種子的日本兩屆世界冠軍組合松本麻佑／永原和可那亦順利過關，8強大戰賽事5號種子、泰國的姊妹組合Benyapa Aimsaard／Nuntakarn Aimsaard。

當然不可忘記香港的混雙組合鄧俊文和謝影雪。「鄧謝配」16強面對6號種子、印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，在落後一局下反勝晉級，下一場將與法國組合、2號種子Thom GICQUEL／Delphine DELRUE爭奪4強席位。

曾三度在香港公開賽奪冠的戴資穎，因傷退賽無緣4冠。（蘇煒然攝）

香港公開羽毛球錦標賽作為世界羽聯巡迴賽分站之一，曾是一年一度本地羽毛球壇盛事，惟自2020年因疫情取消後，已連續3年未能舉辦，今年一切復常，賽事終在4年來首度復辦。作為亞運會前最後一站世巡賽，今站也是各位球手在亞運前的最後檢閱。

早段已失去一班星級球手，無疑令今屆賽事失色不少，幸而紅館主場氣氛熱烈，一班香港及外國球手深深感受球迷熱情，在比賽中落力演出。