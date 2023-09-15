羽毛球香港賽｜鄧謝配反勝強敵闖8強　主場球迷歡呼聲中堅持

雙打最重要的是互補，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪就做了最好的示範，「鄧謝配」香港羽毛球公開賽周四（14日）賽事壓軸出場，面對6號種子、印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，在落後一局下反勝晉級，全場球迷欣喜若狂，明晚將與2號種子的法國組合爭入4強。



羽毛球．香港賽｜鄧俊文／謝影雪賽後向紅館主場球迷致謝。（夏家朗攝）

當李卓耀及吳英倫先後出局後，混雙組合鄧俊文／謝影雪成為港隊的最後希望，面對6號種子、印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，往績上佔盡優勢，過往3次交手全勝。

「鄧謝配」是先落後的一方，首局戰至「刁時」並以20：22先輸一局。鄧謝換邊後形勢扭轉，次局未曾落後，以21：14扳回一城；鄧謝追平後愈戰愈勇，第3局以21：10再下一城，力戰64分鐘後反勝過關，將與法國的2號種子組合爭入4強。

羽毛球香港賽｜混雙內戰鄧謝配反勝 謝影雪感謝球迷趕收工入場

羽毛球．香港賽｜雙打最重要的是互補，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪就做了最好的示範。（夏家朗攝）

謝影雪：贏的關鍵是堅持和身邊好拍檔

鄧謝配連續兩場打足3局，謝影雪亦有點疲態，完場後接受訪問時，亦需要一點時間回氣，她直言勝負關鍵除了是堅持，還歸功於好拍檔，「贏的關鍵是堅持，昨晚遲了完，今朝又早了起身，第二局尾段精力有點下降，幸好俊文努力補位，加上不斷鼓勵我，去到後段信心才有好轉。」

面對印尼組合，即使在落後的情況下，這對港隊組合都沒有自亂陣腳，但最大敵人反而是場地，謝影雪說：「近期都與他們（印尼組合）打過幾次，也料到對手增加速度，我們在這方面會蝕底，但畢竟對過幾次，就算先輸一局都不會無信心，之前都試過打足3局，所以都調整到。不過場地較跣，有球滑倒後都不敢去盡，但最後都不可理會太多。」

羽毛球．香港賽｜「鄧謝配」反勝印尼組合出線，謝影雪稱，贏的關鍵是堅持和身邊好拍檔。（夏家朗攝）

鄧俊文：球迷歡呼聲是我們堅持的原因

鄧謝配在紅館出戰時，全場球迷全力歡呼，鄧俊文直言球迷的鼓勵是最大的動力，「球迷的歡呼聲是我們堅持的原因，就算落後、多板來回，好辛苦的時候，他們的聲音是好大的鼓舞。」

就算場地容易滑倒，鄧謝亦全力奮戰，全因這是香港賽，謝影雪說：「雖則香港賽是500分，但好難得有機會在家人、朋友及球迷面前出賽，這是一件令我們很值得期待的事，所以都十分珍惜每次出賽的機會。」

羽毛球．香港賽｜「鄧謝配」珍惜在香港主場球迷面前作賽機會。（夏家朗攝）

下一場鄧謝配將與法國組合、2號種子Thom GICQUEL／Delphine DELRUE爭奪4強席位，鄧謝對上3次交手中，曾兩度不敵這對法國組合。