沙特聯｜尼馬後備上陣30餘分鐘策動4球　地標戰助希拉爾大勝6：1

尼馬（Neymar，又譯；內馬爾）今年夏天以9000萬高價加盟沙特聯賽球隊希拉爾，但因傷一直未能出戰，香港時間周六（16日）凌晨首次終亮相球場，後備上陣僅30多分鐘就策動4球，助希拉爾主場以6：1大勝艾利雅德（Al-Riyadh）。



沙特聯今季已戰至第6輪，尼馬在國際比賽周復出後，終能在聯賽披甲。今場他先坐在後備席，球隊憑阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）及艾沙拉尼（Yasser Al-Shahrani）在上半場射成2：0後，64分鐘，尼馬終於亮相。

尼馬今場非正選，但後備上陣時間不長已為球隊策動4球。（路透社）

尼馬入替後僅3分鐘，便於禁區頂送出一記巧妙挑傳，接應的馬爾甘菲臘比（Malcom Filipe Silva de Oliveira）被門將撞跌，但前鋒艾達沙尼（Salem al-Dawsari）補射得手射成3：0。84分鐘，尼馬在一次反擊中交出直線，助攻馬爾甘菲臘比禁區內輕鬆射入，希拉爾擴大比數至4：0。

尼馬未有因球隊領先4：0而手放軟手腳，僅3分鐘後在禁區內被對手侵犯，艾達沙尼主射十二碼中鵠；補時階段尼馬再殺入禁區起腳被撲出，艾達沙尼補中完成帽子戲法，亦助希拉爾在主場以6：1大勝艾利雅德。

今場尼馬沒有入球，正式助攻也只有1球，不過上陣這僅30多分鐘內，球隊攻入的4球都與他有關，相信他今場的表現，讓主隊球迷及班主收貨有餘。

尼馬（右）的希拉爾地標戰表現相信球迷收貨有餘。（路透社）

尼馬今次轉會，曾因「皇帝級」待遇而引來熱議，加盟後又立刻受傷。他之前在巴黎聖日耳門的六年也過得不算如意，無法帶領球隊奪得歐聯冠軍，球迷去年更在主場外示威，要求尼馬與美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）離開球隊，又有球迷質疑他在「暑假」期間身材發福。

不過他最近傷癒復出後，在9月兩場國家隊賽事其實表現不俗。巴西以5：1大勝玻利維亞一役，尼馬貢獻2個入球及1助攻；以1：0小勝秘魯一仗，尼馬在比賽結束前助攻馬昆奴斯（Marquinhos）破門。近3場2入球3助攻的表現，相信球迷可以期待尼馬在沙特聯賽與其他頂級球星交手的場面。

尼馬在近期在國家隊亦有不錯表現。（路透社）

目前希拉爾6戰5勝1和，以不敗之姿排在沙特聯榜首。有賓施馬、簡迪等球星在陣的伊蒂哈德則落後1分排在第2，由C朗拿度及沙迪奧文尼領銜的艾納斯則排在第7位。