足球轉會︱沙特關窗中東搶人戰未完　華拉堤、古天奴排隊過卡塔爾

全球關注利物浦射手沙拿（Mohamed Salah）最終會否落戶沙特聯賽冠軍球隊伊蒂哈德，並以2.15億英鎊（約2.51億歐元）打破全球最高轉會費紀錄。沙特轉會窗當地時間周四（7日）關上在即，不代表中東球會「搶人才」行動已完。

最新消息指，意大利中場華拉堤和巴西球星古天奴，均即將轉戰卡塔爾聯賽。



沙拿去留，周四有定案。（Getty Images）

沙特關窗在即 全球關注沙拿去留

沙特阿拉伯聯賽轉會窗最後24小時，市場持續關注沙拿去向。上周伊蒂哈德開出1.5億英鎊求購沙拿，已被利物浦拒絕。消息指，伊蒂哈德將提出可高達2.15億英鎊（約2.51億歐元）的新報價，勢打破尼馬由巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門時的2.22億歐元世界紀錄轉會費。

外界預期伊蒂哈德會加碼再試利物浦底線，暫時未知紅軍會否再次抗拒到銀彈利誘，主帥高普早前已表明沙拿在今個轉會窗為「非賣品」，而且歐洲夏季轉會窗已關上，此時出售沙拿，球會沒有機會購入替補人選。可是利物浦就算在今個夏天成功留人，紅軍名宿加歷查指沙拿離隊仍是無可避免。

意大利中場華拉堤被指即將加盟卡塔爾球會多哈艾阿拉比。（Getty Images）

卡塔爾加入「搶人才」 華拉堤勢離PSG

沙特聯賽關窗，並不意味中東足球「搶人才」行動已完，更似是第二波的開始——陸續有消息指出，歐洲頂級球星即將到卡塔爾聯賽搵食。

意大利足球記者、「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）早前已披露，意大利國腳華拉堤（Marco Verratti）獲卡塔爾球會多哈艾阿拉比（Al Arabi）看中。最新消息指，華拉堤已被排除在正效力的巴黎聖日耳門（PSG）今季歐聯大軍名單，而他轉會多哈艾阿拉比亦已接近落實。羅曼奴指，「只剩最後一些細節，便可落實交易。」

30歲的華拉堤2012年離開家鄉球會佩斯卡拉（Pescara）後，一路效力PSG至今，9度贏得法甲、累積贏得30項錦標，創下PSG球會紀錄。他為PSG披甲416場，攻入11球。PSG今夏一改作風，6大球星美斯、尼馬、伊卡迪、沙治奧拉莫斯、韋拿杜姆、柏利迪斯均已離隊，改為買入一批年輕當打的球員為球隊大換血，華拉堤勢成離隊下一員。

古天奴亦盛傳即將轉戰卡塔爾聯賽。（Getty Images）

古天奴傳即將加盟艾杜哈尼

除了華拉堤之外，巴西球星古天奴（Philippe Coutinho）亦接近轉戰卡塔爾。當沙拿離隊尚未有定案，仍是利物浦售出最貴球星古天奴率先離開歐洲。羅曼奴報道，31歲的古天奴早在10日前已接受卡塔爾球會艾杜哈尼（Al Duhail）的合約，並拒絕土耳其球會比錫達斯以及西班牙球會貝迪斯招手。

「艾杜哈尼與古天奴的交易接近落實！與阿士東維拉的外借協議達成。」羅曼奴指，古天奴效力的阿士東維拉會將他外借，艾杜哈尼會負責支付古天奴的薪酬。

利物浦在2018年以1.46億英鎊將古天奴售予巴塞隆拿，這位巴西球星在魯營未能達到預期中的表現，曾外借拜仁慕尼黑，再被借到維拉至去年正式加盟。古天奴應紅軍隊長謝拉特招手到維拉，惟「神奇隊長」已被辭退並在今夏轉到沙特球會伊蒂法克執教，當時一度盛傳他再向古天奴招手，最終羅致了軒達臣和韋拿杜姆兩大紅軍舊將。古天奴在維拉的日子不時受傷患困擾，雖曾在亮麗表現，但受傷時間多過上陣，累積43次出場攻入6球，艾馬利麾下他亦再非必然正選。