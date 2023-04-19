足球熱話｜利亞奧聽唔明加歷查利物浦口音　米卡李察士「笑到喊」

英文雖然是世界最多人使用的語言，不過口音差異，有時亦會導致彼此不能溝通。

利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）在歐聯賽後訪問拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）時，便因為口音讓該名AC米蘭前鋒面露困惑表示聽不懂，讓直播室內同場的米卡李察士（Micah Richards）大笑至流淚不止。



生於默西塞德郡的加歷查，自然帶有當地口音。朗尼（Wayne Rooney）以往也因為利物浦口音，在曼聯曾被多名隊友揶揄說經常聽不懂他說什麼。

加歷查的濃厚口音今次在直播室引爆笑彈。（影片截圖）

在今天（19日）凌晨結束的歐聯賽事中，AC米蘭憑利亞奧的「馬勒當拿式」助攻，傳予基奧特（Olivier Giroud）先開紀錄，最終以1：1戰和拿玻里，總比數2：1淘汰對手晉級。

賽後加歷查在CBS（美國哥倫比亞廣播公司）直播室訪問功臣利亞奧：「明天將是你們死敵國際米蘭的歐聯8強戰，如果在四強碰上你們最大的對手，你會喜歡嗎？」

此時利亞奧用手整理耳機後問道：「對不起我沒聽懂，能請你再說一次嗎？」加歷查隨即自嘲地回答：「直播室這裏的人也跟你有同樣的問題。」坐在他身旁的亨利此時已忍不住笑起來，說他是利物浦人，其口音很難聽懂。

亨利忍不住笑起來。（影片截圖）

這位利物浦名宿再嘗試重覆一次問題，「國際米蘭會在明天作賽——Inter-nazion-ale（Internazionale，國際米蘭的意大利文全稱），你會想在四強戰遇上他們嗎？」

由於他說出國際米蘭全稱時帶着濃厚口音，此時直播室內的其他人已經忍不住笑，坐在加歷查身旁的米卡李察士更是直接趴在桌上。看到利亞奧一臉困惑地請求他再重覆一次時，隨即引來哄堂大笑。

利亞奧聽到加歷查的問題時一臉困惑。（影片截圖）

這時女主持人Kate Abdo出來解圍，再問一次問題後利亞奧終於恍然大悟地回答問題。

雖然利亞奧已認真回答問題，但米卡李察士明顯已心不在此。待Kate Abdo體面地結束訪問環節後，他跟加歷查說「你真的很Inter-nazion-ale！」然後完全失控地笑了起來，近鏡更能見到他「笑到喊」，「你說Inter他都聽不懂，怎麼可能會聽得懂Internazionale！」

坐在另一側的阿仙奴名宿亨利（Thierry Henry）也笑得忍不住用紙遮住臉部，完全停不下來。

米卡李察士因為加歷查的口音「笑到喊」。（影片截圖）

亨利（左）笑得用紙遮住臉部。（影片截圖）

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網民對此熱議不斷，「這是米卡李察士在電視上最佳表現之一」、「舒夫真高完全是狀況外，歡迎來到直播室」、「我也笑到喊」、「這太有趣了，我能重覆看一整天」。

國際米蘭將在香港時間周三（19日）深夜3時迎戰賓菲卡，首回合國米已領先2：0，因此他們有較大機會晉級，在四強碰上同城死敵AC米蘭。