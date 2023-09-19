足球熱話｜洪都拉斯一箭雙雕式恐怖飛鏟　罪魁禍首向「兄弟」道歉

誇張的犯規或飛鏟導致紅牌被逐，大家應該看過不少，但以下這條影片，或許會是你看過最誇張的一次飛鏟。

昨天（18日）洪都拉斯職業聯賽中，一名效力馬拉松的球員離遠助跑跳起飛鏟，竟直接將兩名對手鏟至飛起倒地，然而「一箭雙雕」背後，還有一個令人驚訝的事實。



在這場馬拉松（Marathón）主場0：1不敵奧林比亞（Olimpia）的比賽中，為主隊效力的「主角」奧利拉拿（Andre Orellana），其實早在第29分鐘便領黃，是本場比賽第一名被出示黃牌的球員。

今場比賽的「主角」奧利拉拿只有21歲。（奧利拉拿X）

比賽踢到第84分鐘，馬拉松失球落後0：1，兩分鐘後更踢少一個，奧利拉拿「一箭雙雕」收山腳領紅。奧利拉拿爭搶皮球時，離遠助跑跳起，以「鉸剪腳」方式飛鏟落地，更同時將兩名對手鏟倒。

有網友留言驚嘆：「他在長助跑跳起的時候，鏡頭裏還未能看到那兩名球員……」英國《每日鏡報》在報道這次犯規時，標題為「這是你見過最惡劣的搶截嗎？」

網民截圖指他助跑跳起準備落鏟時，鏡頭裏還未看到另外兩人。（X截圖）

毫無疑問地，球證最後出示紅牌將他逐出場外，有不少網民認為這並不足夠，覺得要終身停賽才合理；也有網民開玩笑說這根本沒有犯規，比賽應該繼續。

不過更讓人驚訝的是，奧利亞拿只是外借到馬拉松，他本身是奧林比亞的球員。那兩名被他鏟到飛起的受害者Carlos Pineda和German Mejia，直到去年還是他的隊友。

今場「主角」奧利亞拿其實是從對面借來的球員。（奧林比亞X）

所以他是跟這些前隊友有什麼深仇大恨嗎？賽後他發表道歉聲明：「對於我在比賽中的攻擊性行為，我想向我的隊友、朋友、同事以及兩間球會的球迷致以最真誠的歉意。我的行為不可接受，我會對此負起全部責任。我無理地侵犯了兩名我尊重並視為兄弟的隊友。所以我想澄清，這與個人問題無關。我被比賽的緊張氣氛沖昏了頭腦，但這根本不能證明我的行為是合理的。」

在接受ESEURO訪問時，他一再道歉，並表示German Mejia已跟他和好，但被問到會否擔心被追加處罰時，他再次道歉，並表示自己與球隊都期望處罰不要太嚴重。