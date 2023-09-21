杭州亞運．直擊︱滑浪風帆港隊撼中國爭牌　鄭清然：唔係冇得贏

香港滑浪風帆隊一向是獎牌保證，自「風之后」李麗珊1998年曼谷亞運封后開始，港隊連續5屆在亞運摘金，直至上屆贏得3銀斷纜。

港隊成員雖然都希望重登頒獎台最高點，但今屆在新設的iQFOil水翼滑浪風帆項目，遇上實力強勁的中國隊，然而首度出戰的鄭清然，與第二度參賽的馬君正，心態各有不同。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

鄭清然在首日四輪賽事中，首兩仗以第二名衝線，尾兩場則跌落第三，總成績跟韓國的李泰勳同分，因今天最後一場不敵對方而位列季席，第一位則是今日全部場次均奪冠的中國運動員華焜。

華焜既是上屆亞運RS:X項目金牌得主，在東京奧運亦於同一項目摘銅。記者問鄭清然，場上是否感受到自己跟對方的差距，他卻說：「我又不認為沒法子贏他，可能他有主場之利，也有上屆經驗，但只要我進入狀態，也不用怕他。」

鄭清然首日後總成績排第三。（袁志浩攝）

鄭清然這刻面露笑容、說得輕鬆，但其實他很緊張，皆因今屆亞運比賽同是奧運資格賽，冠軍將獲得2024年巴黎奧運入場券。他透露自己賽前想得太多策略，連續數場後累積疲憊，今天最後一場曾經「失焦」，「轉向時不小心踏錯腳跌落水，幸好也能追上來，沒損失太多。我不會再犯這個錯，始終比賽仍有很多日。」

鄭清然賽後仍有笑容，他說暫未有太大壓力。（袁志浩攝）

亞運滑浪風帆賽制介紹：



今屆iQFOil水翼風帆賽事分5日鬥19輪，然後按排名打獎牌賽——第一名直入決賽；第二、三名晉級準決賽；第四至十名（實際人數或更少）打半準決賽。



半準決賽前兩名殺入準決賽，與本身次、季席選手共四人再賽一場，成績最好的兩位再跟原先第一名的運動員在決賽爭奪金牌。



所以目前鄭清然只要發揮穩定，便有望闖入準決賽，屆時再衝擊獎牌，什麼事都有可能發生。「難得來到，亞運叫Asian Games，這名字有它的意義。（Games另釋作遊戲），所以應該盡量放鬆，好好享受。況且有之前港隊隊內選拔賽的經歷，我知道如何調整壓力。」

鄭清然若發揮穩定，有望贏得獎牌。（袁志浩攝）

馬君正與對手自小認識 享受有競爭的「好玩」

女將馬君正就於今日四輪中全數得第二，落後中國的黃先婷；她認為對方體能、板速略勝一籌，但已第二度出席亞運的她表示，上屆專注在準備工作上，過程相當辛苦，今屆終於學懂享受。

馬君正總成績暫僅落後中國對手黃先婷。（袁志浩攝）

她透露了自己跟黃先婷的故事：兩人自小已在比賽中交手，她見識對方一路走來，為黃先婷捱出頭而感高興。「我們曾經在福建一起訓練，那是個連淘寶也運不到貨的地方，比香港練得更苦。初印象的她體態已很好，今終在選拔賽擊敗了奧運金牌，來到這重要舞台跟我對決，我也很開心。」

馬君正坦言黃先婷對滑浪風帆的投入，值得自己學習，「贏她有難度，有壓力，但幾好玩。我不應這樣說，但做朋友這麼多年，這是有競爭的好玩。」兩人起航時會互相克制、完場後卻有講有笑，是敵亦是友。「她也有弱點，因為她主場出戰，在這裏也有15個女生陪練，我發揮到自己就可以。」

馬君正為對手捱出頭而高興，也認為兩人競爭「好玩」。（袁志浩攝）

+ 2

RS:X同屬獎牌希望 魏瑋恩領先總成績

另外RS:X項目方面，歐令揚在首日賽事後排總成績第三；魏瑋恩就在4名選手中排第一，領先泰國運動員僅1分。歐令揚為首戰亞運，曾在3月個內減去15公斤，他認為一切都值得，「終於到一個大家都認真對待的舞台，氣氛很好、要求很好、對抗性很好。」

上屆因年齡限制而無法參賽的魏瑋恩，就希望證明自己，「成為全職運動員10年，就是為了亞運，希望堅持是值得的，對自己有個交代。」她相信只要發揮正常，有力奪得獎牌。

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌