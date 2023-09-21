歐聯｜阿仙奴霸氣盡現大炒燕豪芬　阿迪達：光是聽到音樂便很激動

阿仙奴的名字上一次出現在歐聯是什麼時候？2017年3月，距今已有6年半。

在主場以4：0大勝的燕豪芬後，領隊阿迪達（Mikel Arteta）難掩喜悅，「光是聽到那段音樂，以及感受球場內的氣氛便已很令人激動，那實在太棒了。」



面對目前排在荷甲榜首的燕豪芬，阿仙奴並沒有受到太大考驗，布卡約沙卡（Bukayo Saka）第8分鐘禁區內補射先開紀錄，隨後在第20分鐘再助攻杜沙特（Leandro Trossard），加上加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）第38分鐘的入球，兵工廠在進入更衣室前便已帶着3球優勢。

沙卡第8分鐘便已助阿仙奴先開紀錄，揭開大勝序章。（Getty Images）

第70分鐘，馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）禁區外遠射直飛右下死角破網，最終助阿仙奴以4：0大破燕豪芬。賽後PSV教頭保斯（Peter Bosz）也表示輸得心服口服，「今天雙方的實力差距實在太大，我們在禁區附近的防守做得不夠好，我們也不矮，不過對方踢得十分出色。阿仙奴是世界上最佳球隊之一，我們不是，所以我不會責怪我的球員。」

除進攻外，阿仙奴今場防守表現亦無懈可擊，燕豪芬全場只有4次射門命中，但全被門將大衛拉耶（David Raya）沒收，幾乎沒有受到任何威脅。阿迪達賽後也稱讚球隊：「對手是一支在聯賽保持不敗的強隊，不過今天我們贏了，因為球隊在兩邊禁區都表現得很有效率。」

阿迪達賽後除大讚球隊表現外，更表示事隔多年，光是聽到歐聯音樂便已十分激動。（路透社）

事隔6年再戰歐聯，阿迪達亦是首次以領隊身份征戰這項賽事：「這是一個漂亮的夜晚，我非常開心，光是聽到那段音樂，以及感受球場內的氣氛便已很令人激動，那實在太棒了。回歸歐聯的首場比賽便贏4：0，加上我們踢得這麼出色，我感到非常開心。」

「夏維斯很聰明」

今夏新援之一夏維斯（Kai Havertz）亦是焦點人物，他以6500萬鎊身價加盟阿仙奴後，被外界質疑為「水貨」，上場他被奪走正選位置亦成為話題之一。今場他復任正選，比賽途中被阿迪達安排移入中路，雖然沒有直接參與入球，但Sofascore數據顯示，他全場錄4次搶截（Tackle），為全隊最多，更策動球隊攻入的第4球。

夏維斯表現獲阿迪達讚賞。（路透社）

阿迪達賽後也大讚這名德國國腳：「是的，夏維斯今天很好地連接了整支球隊，我讓他根據對手不同情況去踢兩個不同的位置，他很聰明所以做到了。這可能只是完成了一兩個任務，不過會陸續有來，而且他也很希望這樣做。」

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