美斯疑觸傷舊患自行出場　國際邁阿密球迷即用腳投票︱美職熱話

美職聯（MLS）球隊國際邁阿密延續美斯（Lionel Messi／又譯：梅西）加盟後的勢頭，4：0大勝多倫多FC，可是美斯在上半場37分鐘突然自行步離球場。

當阿根廷球王傷出後，不少球迷無意觀看餘下賽事，紛紛離場，側面反映美斯的魅力如何驚人。



美斯對多倫多FC一仗傷出。（路透社）

周六國際邁亞密作客阿特蘭大聯一仗，美斯已因疲勞缺陣，球隊以2：5敗陣；對多倫多FC一仗戰至37分鐘，美斯突然走到場邊，隨即退下火線。他的巴塞舊隊友、守將佐迪艾巴更在34分鐘已被調離陣。

美斯身為球隊頭號巨星，外界對他的狀況十分關注，國際邁阿密主帥馬天奴（Gerardo Martino）稱，未來數天會再評估二人狀況，但表示周日對奧蘭多城一仗均不會上陣，讓他們為下周三U.S. Open Cup決賽一戰養精蓄銳。「他們周日肯定缺陣，我知道我們尚有一場決賽要踢，可是如果他們不能上陣的話，便不會行近球場。」

阿根廷國家隊9月份兩場世界盃外圍賽，9月8日對主場對厄瓜多爾一仗，美斯正選上陣並攻入全場唯一入球；9月13日作客玻利維亞，主帥史卡朗尼將他收起，讓他休息。至9月17日作客阿特蘭大聯，球會亦未讓他隨隊，可是休戰兩場，美斯依然逃不過受傷。馬天奴稱，那是美斯身上的「舊患」。

不少球迷一見美斯被換出，立即離場。（影片截圖）

5年前成立、碧咸有份做班主的國際邁阿密，在美職聯當中絕非強隊，目前在西部聯賽15支球隊中排尾三，不過自從美斯早前加盟後，他落場的11場賽事球隊從未敗陣。

美斯的影響力不止在球場內，他的魅力驚人，令國際邁阿密門票價格水漲船高，幾乎場場滿座。從現場畫面可見，他在對多倫多FC一仗傷出後，不少球迷紛紛步離球場，「用腳投票」說明純粹為睹球王風采而來，當時比數仍為0：0。難得的是，國際邁阿密成功克服失去兩大球星的影響，4：0大勝一仗，季後賽席位仍未絕望。